Bürgermeister im Wettstreit

Lampertheim. Große und kleine Freunde des Rennsports dürfen sich freuen: Am 11. Februar steigt in der Notkirche ab 11 Uhr die 13. Auflage von "Race and Help". Seit der Premiere 2005 zeichnet der Rotary Club Lampertheim für die Ausrichtung verantwortlich. Aufgrund seiner Beliebtheit wurde der Rahmen Jahr für Jahr größer, die Anzahl der Teilnehmer stieg kontinuierlich.

Beim Pressegespräch erläuterten Rotarier-Präsident Hans-Jürgen Brems und Projekt-Organisator Paul Blüm den geplanten Ablauf: Modellautos, sogenannte Slot-Cars im Maßstab 1:32, rasen auf einer vierspurigen und etwa 40 Meter langen Bahn um die Wette. Die Autos werden, wie auch die Zeitnahme, vom Veranstalter gestellt, der sich darüber hinaus um ein buntes und unterhaltsames Programm kümmert. Die Teams bezahlen ein Startgeld von 100 Euro und bestehen aus vier Fahrern.

Eine Wettbewerbsänderung wurde im Vorjahr eingeführt: Während zuvor alle vier Fahrer einer Mannschaft an den Start gingen, fahren jetzt vier Formationen gegeneinander und alle vier Minuten wechselt der Lenker. Das Team, das nach 16 Minuten die meisten Runden absolviert hat, hat gewonnen. Zur Tradition gehört es auch, dass sich illustre Gespanne bilden. So wollen diesmal Bürgermeister der Region gemeinsame Sache für einen guten Zweck machen. Der Erlös wird an die Lampertheimer Caritas gehen und in der Seniorenhilfe Verwendung finden. Dass dieser stets erklecklich ist, hat man nicht zuletzt einigen Helfern zu verdanken. Blüm: "Die Bahn samt Technik wird kostenlos zur Verfügung gestellt, das Gleiche gilt für die Rennsimulatoren der Ludwigshafener Firma Terki, die den Besuchern echtes Renn-Feeling garantieren sollen."

Mit von der Partie ist ebenso die Jugendkoordination der Polizeidirektion Bergstraße, die mit einem Drogensimulator und einer Reaktionswand aufwarten werden. Weiterhin hat der Lampertheimer Rennfahrer Marvin Dienst für 14 Uhr sein Kommen angekündigt. Er wird eine Autogrammstunde geben und sich vielleicht, wie schon 2016, an den Slot-Cars versuchen. Die Flüchtlingshilfe Lampertheim und Bürstadt möchte die Aktion nutzen, um ihre Tätigkeit vorzustellen. Der Eintritt ist frei. jkl