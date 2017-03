„Bürgern eine Chance bieten“

Lampertheim. Der Stadtumbau, dem sich Lampertheim für die nächsten zehn Jahre verschrieben hat, geht alle an. Er ist kein Prozess allein für Politiker und Verwaltungsmitarbeiter. Das Konzept, das als Basis für künftige Planungen und Investitionsentscheidungen in die Lampertheimer Infrastruktur dient, soll von der breiten Bevölkerung mitgetragen werden. Mit der Begründung der "Lokalen Partnerschaft" im Februar (wir berichteten) wurde der Auftakt für das Stadtumbau-Projekt gemacht, das sich als Instrument der Bürgerbeteiligung versteht. Erste öffentliche Aktion der Lokalen Partnerschaft ist ein Stadtspaziergang am kommenden Samstag, 18. März.

Die Stadtverwaltung lädt gemeinsam mit der Lokalen Partnerschaft und der NH ProjektStadt zu diesem Rundgang durch Lampertheim ein. "Wir wollen unseren Bürgern die Chance bieten, sich aktiv an der Zukunft ihrer Heimatstadt zu beteiligen", erklärt Bürgermeister Gottfried Störmer via Pressemitteilung. "Ich hoffe daher, dass so viele Lampertheimer wie möglich am Rundgang teilnehmen." Treffpunkt ist um 11 Uhr am Lampertheimer Bahnhof. Der zweistündige Spaziergang führt durch den Stadtpark über den Schillerplatz zur Zehntscheune. Dort wird für einen gemütlichen Ausklang gesorgt.

Problemzonen benennen

Ziel der Aktion ist es, im Dialog zwischen Verwaltung, Fachplanung und Bürgern zu bestimmen, wo sich entscheidende Ansatzpunkte für den Stadtumbau befinden. So sind alle Teilnehmer an diesem Rundgang aufgefordert, Orte, Plätze, Situationen, die sie als Problemzonen oder aber als besonders beliebte Treffpunkte oder Aufenthaltsorte wahrnehmen, zu benennen und zu zeigen.

"Die Erfahrung lehrt: Wenn man Räume gemeinsam erlebt und sich ein eigenes Bild vor Ort macht, kann man besser und zielgerichtet Hinweise für den weiteren Prozess geben", erläutert Marius Becker, einer von zwei Leitern des Projektteams der NH ProjektStadt, das mit der Erarbeitung eines integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts beauftragt wurde. Die NH ProjektStadt ist ein Geschäftsbereich der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte. In der Lampertheimer Stadtverwaltung werden die Entwicklungen rund um den Stadtumbau seit Jahresbeginn von Stefan Groß koordiniert; er ist im Bau-Fachbereich angestellt.

Das Entwicklungskonzept wird für die kommenden zehn Jahre den Handlungsrahmen der städtebaulichen Um- und Neugestaltung von Lampertheim vorgeben. Die Stadt hatte sich im vergangenen Herbst erfolgreich um die Aufnahme in das vom Land aufgelegte Städtebauförderprogramm "Stadtumbau in Hessen" beworben. Lampertheim war als eine von 20 Städten ausgewählt worden, sich am Landesprogramm zu beteiligen. Ziel des Förderprogramms ist es, Stadt- und Siedlungsentwicklungen unter anderem an die Folgen des Klimawandels anzupassen.

Mitberücksichtigt wird dabei auch die soziale Infrastruktur unter den Bedingungen des demografischen Wandels. Die Steigerung der Wohn- und Lebensqualität in den Kommunen ist das übergeordnete Ziel des Stadtumbaus.

Filmteam mit von der Partie

Von Beginn an stand fest, dass nicht nur die Kommunalverwaltung, sondern auch alle am Ort ansässigen Interessengruppen sowie die breite Öffentlichkeit in die Ausarbeitung dieses Konzepts eingebunden werden sollen. So sind in der Lokalen Partnerschaft neben dem Bürgermeister und dem Ersten Stadtrat auch Vertreter von Parteien, Interessengruppen und Arbeitskreisen vertreten. Mit dem Stadtrundgang soll nun der Startschuss für eine noch intensivere Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit gegeben werden. Daher wird zum Beispiel ein Filmteam die Spaziergänger begleiten und Stimmungsbilder und Gespräche aufzeichnen.

Außerdem soll in der darauffolgenden Woche eine Online-Plattform freigeschaltet werden, die es den Bürgern ermöglicht, auch digital Kritik oder Anregungen für den Stadtumbau zu formulieren. Bei diesem so genannten "Crowdmapping" wird eine Ideensammlung auf einer Karte eingerichtet. red/urs