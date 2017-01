Lampertheim. Frank Bauer und Bernhard Kurpiers, beide Trainer der E-Schüler des TV Lampertheim, haben ihre Fußball-Trainer C-Lizenz erworben. Frank Bauer kam über seinen Sohn zum TVL, der seit einiger Zeit beim TVL Fußball spielt. Das Wissen, das er in seiner aktiven Zeit erlernt hatte, war nicht mehr aktuell. Da sich die Entwicklung der Kinder sowie die Trainingsmethoden verändert haben, entschloss er sich, die Lizenz zu erwerben.

Auch bei Bernhard Kurpiers kam das Engagement zum Trainer über seinen Sohn. Da in der Jugend immer wieder Hilfe benötigt wird, entschloss er sich, Bauer zu unterstützen. Der Lehrgang erstreckte sich über einen Zeitraum von sieben Monaten in Theorie und Praxis. Die Fachausbildung gliederte sich in unterschiedliche Themeninhalte.

Während der Ausbildung wurden die Teilnehmer schrittweise auch auf die praktische Prüfung vorbereitet. So mussten neben Gruppenarbeiten auch vorgegebene Themen ausgearbeitet und in der Praxis vorgestellt werden. Nach bestandener Prüfung setzen beide Trainer ihr erworbenes Wissen beim wöchentlichen Training in die Praxis um. fh