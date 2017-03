„Cäcilia“ bereitet Abschied von Dirigent Stöckel vor

Hofheim. Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Hofheimer Katholischen Kirchenchores und Gesangvereins Cäcilia im Canisiushaus. Die erste Vorsitzende Andrea Rank erinnerte in ihrem Jahresrückblick an den zum zwölften Mal ausgerichteten Hobby- und Künstlermarkt, den Tagesausflug nach Michelstadt sowie die Kerbeteilnahme. Neben diesen Veranstaltungen gab es zahlreiche kirchliche Auftritte, 43 wöchentliche Singstunden und acht Sitzungen des Vorstands. Am Jahresende zählte der Verein 191 Mitglieder. 54 sind als Sänger aktiv, 46 erscheinen regelmäßig zu den Proben. Das sei "ein Tiefstand", bilanzierte Rank.

In diesem Jahr will Cäcilia am Freundschaftssingen des Gesangvereins Liederkranz 07 Bobstadt teilnehmen. Es soll ein Potpourri von Paul Lincke dargeboten werden. Der Finanzbericht von Rechner Stephan Albrecht fiel positiv aus. Einnahmen wurden erzielt beim Hobby- und Künstlermarkt, bei der Kerbe, der Weihnachtsfeier sowie durch Beiträge und Spenden. Dem standen Ausgaben für den musikalischen Betrieb, Geburtstage und andere Feste entgegen.

Dirigent Werner Stöckel ging auf eine Konzertabsage aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ein. Dafür ist im Frühjahr 2018 ein Kirchenkonzert geplant, das dann gleichzeitig auch sein Abschied als Dirigent nach 49 Jahren sein soll. Stöckel freut sich auf das Konzert und hofft auf die Einsatzbereitschaft der Sänger, um das bisherige Niveau bieten zu können.

Die Vorstandsergänzungswahlen bestätigten Karin Elsässer als zweite Vorsitzende, Andrea Schnell (Schriftführerin), Hilde Keim, Ulla Müller, Lothar Baer (alle aktive Beisitzer), Rolf Kiefer (passiver Beisitzer) und Tobias Keim als neuen Kassenprüfer in ihren Ämtern. fh