CDU will über höhere Gebühren sprechen

Lampertheim. Neujahrsempfänge der Parteien: Das sind die ersten Gelegenheiten im neuen Jahr für Standortbestimmungen, dem Vorstellen von politischen Schwerpunkten, aber auch Möglichkeiten zur Kontaktpflege mit den Mitgliedern. So lud jetzt die Lampertheimer CDU ins Alte Rathaus ein, um mit viel regionaler Parteiprominenz und Ehrungen 2017 politisch zu beginnen.

Vorsitzender Aidas Schugschdinis begrüßte etwa Bürgermeister Gottfried Störmer, Ersten Stadtrat Jens Klingler, CDU-Bezirksvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Michael Meister, Landtagsabgeordneten Alexander Bauer und Staatssekretär Thomas Metz.

Dass trotz guter Haushaltslage in Lampertheim über kostendeckende Gebühren gesprochen werden müsse, forderte Fraktionsvorsitzender Edwin Stöwesand. Als Beispiel nannte er die Friedhofssatzung. Beim sozialen Wohnungsbau sah er ein riesiges Defizit. Unverständnis zeigte er zudem darüber, dass bei einer so geringen Arbeitslosenzahl in Deutschland die Soziallasten immer weiter stiegen.

Ehrung langjähriger Mitglieder Die Lampertheimer CDU zeichnete im Rahmen ihres Neujahrsempfangs langjährige Mitglieder aus. 25 Jahre sind Margarete Hofmann, Monika Korb, Elfriede Nobis, Michael Koch und Andreas Fischer dabei, wobei Margarete Hofmann politisch am aktivsten war. 15 Jahre war sie Stadtverordnete, Mitglied in vielen Ausschüssen und Vorsitzende der Frauenunion. Der Landesehrenbrief war ein äußeres Zeichen der Anerkennung. Seit 40 Jahren engagieren sich bereits Gerda Wittkopp und Willi Billau. sto

Die Stadterneuerung und das Stadtmarketing stellte Bürgermeister Gottfried Störmer bei seinem Grußwort in den Mittelpunkt: "Wir sind auf einem guten Weg". Mit dem Appell, dass alle Parteien, Organisationen sowie die Verwaltung die Themen gemeinsam angehen sollten, schloss er seine Ausführungen.

1000 neue Polizisten

Dem Thema Innere Sicherheit widmete sich Landtagsabgeordneter Alexander Bauer und erklärte, dass Hessen bis 2020 noch 1000 neue Polizisten einstellen wolle. Die CDU nehme die Sorgen der Bürger hinsichtlich der Sicherheit ernst, warne aber gleichzeitig vor einer zu starken Einschränkung der persönlichen Freiheit.

Bezirksvorsitzender Michael Meister erinnerte im Jahr des Reformationsjubiläums an Luther, der so sprechen wollte, dass ihn jeder versteht. Leider seien manche Politikfelder nur schwer verständlich, was Populisten Tür und Tor öffne. Nur selten aber fänden diese zukunftsweisende Antworten auf Probleme. In diesem Zusammenhang erinnerte Meister etwa an die Brexit-Entscheidung, bei der nach dem Wahltag die Befürworter keinerlei Perspektiven aufweisen konnten.

Abschließend gab Meister seine Zielvorstellung für das Wahljahr 2017 im Bund vor: "Wir wollen stärkste Fraktion werden und es darf keine Regierung ohne Beteiligung der CDU/CSU geben. sto