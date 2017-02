Hüttenfeld. Beim zwölften Spieltag der zweiten Kreisklasse West der Tischtennisspieler traf der TV Lampertheim auf den SG 1946 Hüttenfeld II. Hüttenfeld konnte in Bestbesetzung antreten, behielt auch im Lokalderby souverän seine weiße Weste und siegte mit 9:0. Mit 24:0 Punkten führen sie die Tabelle an. Schon in den Doppeln deutete sich die Überlegenheit des Gastes an. Barthelme/Schrempf und Moeljadi/Schulte verloren klar. Hilsheimer/von Kalkstein hatte die Chance auf einen Sieg, musste sich aber nach fünf Sätzen geschlagen geben.

Aktuell Achter der Tabelle

In den Einzeln war die Dominanz der Hüttenfelder noch größer. Nur Manfred Schrempf und Ralf Schulte gelang je ein Satzgewinn. Oliver Hilsheimer, Mario Barthelme, Armin von Kalkstein und Soetopo Moeljadi verloren deutlich. Die TVler belegen aktuell den Tabellenplatz acht.

Am 13. Februar heißt es, beim TTC Heppenheim VI Farbe zu bekennen. zg