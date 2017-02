Charmante Botschafterin

Lampertheim. Die Amtszeit der Lampertheimer Spargelkönigin Stefanie II. endet im Frühsommer. Aus diesem Grund wird der Spargelrat demnächst zusammentreffen, um die Eckdaten für die neu zu wählende Spargelkönigin festzulegen. Insgesamt lässt sich nach Auffassung dieses Gremiums ein äußerst positives Resümee ziehen - nicht nur für Lampertheim, sondern auch für die Region sei die Spargelkönigin eine charmante und werbewirksame Botschafterin.

Die neue Spargelkönigin wird zur Eröffnung des Spargelfestes am 9. Juni inthronisiert. Neben zahlreichen Auftritten in Lampertheim selbst habe Stefanie II. viele Termine im Umkreis wahrgenommen und damit erfolgreich für ihre Heimatstadt geworben. Zu den besonderen Höhepunkten zählten beispielsweise der Maimarkt in Mannheim, die Spargelwanderung zwischen Lampertheim und Bürstadt, ein Empfang der Hessischen Hoheiten beim Ministerpräsidenten Volker Bouffier, die Teilnahme an der Internationalen Grünen Woche in Berlin, die 1025-Jahr-Feier in Hofheim, das Bergsträßer Winzerfest sowie die Wanderung der Hoheiten im Nibelungenland.

Bis zu 70 Termine im Jahr

Für die kommende Spargelsaison wird nun eine geeignete Nachfolgerin für Stefanie II. gesucht. Wer sich für das Amt der Spargelkönigin interessiert, sollte zwischen 18 und 30 Jahre alt sein, in Lampertheim wohnen und sich für die Lampertheimer Spargelkultur interessieren. Das Amt erfordere eine gewisse zeitliche Flexibilität, heißt es in der Ausschreibung. Durchschnittlich nehme die Spargelkönigin 60 bis 70 Termine im Jahr wahr, weitgehend in der Sommerzeit.

Kandidatinnen bewerben sich mit einem tabellarischen Lebenslauf und einer aktuellen Fotografie beim Spargelrat (Ansprechpartner ist Dirk Eichenauer vom Fachbereich Kultur der Stadtverwaltung, Telefon 9 35-2 33). Der Spargelrat ermuntert auch die Bewerberinnen aus dem vergangenen Jahr, sich erneut zu bewerben. zg