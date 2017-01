Chor muss etwas kürzer treten

Hofheim. Der Hofheimer Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz hielt in der "Krone" kürzlich seine Jahreshauptversammlung ab. Die Begrüßung des Vorsitzenden Gerd Bauer fiel etwas nüchtern aus: "Wir konnten 2016 keine großen Akzente setzen", so der Sängerchef. Bauer bezog sich damit in erster Linie auf den krankheitsbedingten Ausfall des Dirigenten Manfred Boxheimer, was dem Chor zu schaffen machte.

Mit 27 aktiven Sängern zeigt sich der Liederkranz-Chor noch gut besetzt, die Zahl der Mitglieder stieg um vier auf 74 Personen. Vakant ist nach wie vor das Amt des Vizechorleiters. Bauers besonderer Dank galt Manfred Boxheimer für die gute Zusammenarbeit über mehrere Jahrzehnte.

Drei konzertante Auftritte

Im vergangenen Jahr hatte das Quartett drei öffentliche Auftritte, hinzu kamen zwei Ständchen und das Singen in Lampertheim. Der Seniorennachmittag im Bürgerhaus entfiel. 41 Mal traf sich der Chor zu Singstunden, wovon Reginald Lösch alle Angebote wahrnahm. Auf 40 Singstundenbesuche brachte es Karl Müller.

Das neue Jahr scheint dem Quartett auf den ersten Blick noch weniger Termine als im vorigen Jahr zu bescheren. Offen bleibt, ob der ins Auge gefasste Liederabend aufgrund der Umbauarbeiten des Bürgerhauses zustande kommt. Auf jeden Fall fährt der Chor am 30. September nach Bobstadt, um am Freundschaftssingen des Gesangvereins Liederkranz teilzunehmen. Weiterhin wird die Entgegennahme von Altpapier am Container in der Karlsbader Straße angeboten. Das Grillfest steigt am 7. Juli an der Grillhütte. Fest eingeplant ist auch die Mitwirkung am Pfarrfamilienfast am 27. August. Im Rahmen der Weihnachtsfeier am 16. Dezember werden auch verdiente Jubilare geehrt.

Boxheimer sagt Danke

Chorleiter Manfred Boxheimer bedankte sich bei den Sängern für den guten Singstundenbesuch und die Mitarbeit im Chor. Ganz besonders freute sich der Dirigent über das Ständchensingen an seinem 75. Geburtstag und die Würdigung seiner 50-jährigen Dirigententätigkeit bei der Jubilarenehrung in der Weihnachtsfeier. Boxheimer gab noch einen kleinen Ausblick auf die Aktivitäten für die nächsten beiden Jahre in Form eines Konzertes und Liederabends.

Bei den Vorstandsneuwahlen bestätigte die Versammlung weitgehend alle Amtsinhaber. Gerd Bauer bleibt erster Vorsitzender, ebenso wie Wolfgang Feil zweiter Vorsitzender. Alle weiteren Amtsinhaber im Überblick: Hans Scherer, Josef Hebling (beide Rechner), Klaus Meck (Schriftführer), Karl Hilsheimer (Presse, IT-Beauftragter), Erich Alfter, Rainer Dörr, Hans Heim, Kurt Kersten, Reginald Lösch (alle Beisitzer), Günther Eppler (Ehrenbeisitzer), Herbert Held (Ehrenvorsitzender), Karl Müller, Ivo Vrljicak (Revisoren). fh