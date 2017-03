Codes für Fahrräder

Lampertheim. Im Rahmen der Präventionstage bietet die Polizeistation im April zwei kostenfreie Codierungstermine für Fahrräder in Lampertheim an. Erster Termin ist am Freitag, 7. April, zwischen 13 und 17 Uhr. Der Folgetermin ist am Samstag, 8. April, von 8 bis 12 Uhr. Beide Termine finden auf dem Gelände der Polizeistation in der Florianstraße 2 statt.

Zwecks Planung ist für beide Tage eine telefonische Voranmeldung notwendig. Diese kann werktags ab Montag, 27. März, zwischen 10 und 16 Uhr, unter der Rufnummer 06206/9 44 01 00 abgegeben werden. Bei der Fahrradcodierung ist nach Möglichkeit ein Eigentumsnachweis vorzulegen. Minderjährige Personen sollten durch einen Erziehungsberechtigten begleitet werden. Besitzer von Pedelecs und E-Bikes werden gebeten, den Schlüssel zum Akku des Zweirades mitzuführen, da in vielen Fällen eine Codierung nur nach dem Entfernen des Akkus möglich ist, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. zg