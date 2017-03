Lampertheim. Die Volkshochschule Lampertheim bietet im Fachgebiet "Arbeit und Beruf" einen Computerkurs für Anfänger an, für den noch Plätze frei sind. Der Kurs findet ab Freitag, 10. März, 9 bis 12 Uhr, an vier Vormittagen statt. Er wendet sich an alle, die noch keine Computerkenntnisse besitzen. Ziel ist es, die grundlegenden Funktionen von Windows, den Umgang mit der Maus und erste Schritte der Textverarbeitung kennen zu lernen. Nähere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle der Volkshochschule (Telefon 06206/9 35-2 07/-3 64/-3 69), im Rathaus-Service, Haus am Römer, Domgasse 2 sowie unter www.lampertheim.de oder vhs.lampertheim.de; E-Mail: vhs@lampertheim.de zg