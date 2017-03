D-Jugend kommt unter die Räder

Lampertheim. Mit unterschiedlichen Ergebnissen nahmen die jüngsten Nachwuchskicker des TV Lampertheim das Spielgeschehen wieder auf. Beim JFV Bürstadt kam die D-Jugend mit 1:11 unter die Räder. Bürstadt schoss eine 4:1-Halbzeitführung heraus. In den zweiten 30 Minuten bauten die Gastgeber das Ergebnis kontinuierlich aus, so dass am Ende eine 1:11-Niederlage zu Buche stand. Lend Huruglica gelang der Ehrentreffer für die Spargelstädter.

Zwei sehr unterschiedliche Spielhälften gab es beim Aufeinandertreffen der E1 mit der Jugendspielgemeinschaft Affolterbach/Ulfenbachtal in Lampertheim. Zunächst bestimmten die Hausherren das Spiel, gingen zweimal in Führung. Doch die Odenwälder übernahmen nach der Pause das Kommando und siegten mit 5:3-Toren beim Team von Matthias Lucania und Feim Pangiaj.

Die E2 kehrte mit einer 2:5-Niederlage aus Birkenau zurück. Birkenau war die stärkere Mannschaft und bestimmte das Spiel über die 50 Minuten. Nach der 1:0-Führung sorgten die Gastgeber mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten für die Entscheidung. Der TVL kämpfte zwar tapfer, aber weitere Tore blieben versagt. fh