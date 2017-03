„Da hört das Lachen auf“

Weil diese Brücke abgerissen werden soll, wird es auf der B 44 in diesem Bereich mehrfach zu Vollsperrungen kommen.

Lampertheim. Die aufkeimende Panik ist fast greifbar. Doch die Informationen des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe zum Großbauprojekt A 6 wirken sich offensichtlich besänftigend auf Ängste und Befürchtungen aus. Die Sorgen der Menschen im Ried vor der vierjährigen Dauerbelastung sind freilich groß; nun gilt es, vernünftig damit umzugehen.

Der Sitzungssaal des Stadthauses ist fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Informationsveranstaltung ist kurzfristig von der Zehntscheune in den Parlamentssaal verlagert worden; dort eröffnet die stellvertretende Leiterin des Baureferats Nord im RP Karlsruhe, Karin Mihatsch, das Forum. Wie berichtet, wird die A 6 zwischen der Rheinbrücke und dem Viernheimer Dreieck auf einer Strecke von insgesamt 8,2 Kilometern saniert. Außerdem wird die südliche der beiden Brücken über der B 44 an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen abgerissen und durch eine neue ersetzt. Kosten: 27 Millionen Euro.

Abgewickelt wird die in mehreren Abschnitten unterteilte Baumaßnahme bis Ende 2020. Im ersten Abschnitt, der vom 10. April bis zum Jahresende terminiert ist, soll die Autobahn zwischen der Rheinbrücke und der Anschlussstelle Sandhofen saniert werden. Dabei wird in jeder Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Vollsperrung in drei Wochen

In der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag wird es wegen des Aufbaus von Verkehrssicherungselementen auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim zu einer Vollsperrung kommen. Ebenso wie im Dezember, dann auf der Seite der A 6, die in Richtung Saarbrücken führt.

Bis Mitte Dezember sollen die Sanierungsarbeiten zwischen der Rheinbrücke und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen über die Bühne gegangen sein. Im Umfeld der Baustelle will das Karlsruher Regierungspräsidium Sicherheitseinrichtungen wie Verkehrskameras, Stauwarn- und Löschwasseranlagen installieren.

Brückenabriss und -neubau stehen ab Herbst im Terminkalender der Bauleitung. Dabei soll der vierspurige Verkehr durch eine Behelfsbrücke sichergestellt werden. Allzu große Verkehrsbelastungen werden hierdurch nicht erwartet; die Behelfsregelung soll bis Frühjahr 2019 andauern. In dieser Zeit wird es laut Regierungspräsidium zu vier Vollsperrungen der B 44 kommen; davon wird allein ein Wochenende benötigt, um die schadhafte alte Brücke abzureißen.

Ab Frühjahr 2019 bis Ende 2020 soll der Streckenabschnitt der A 6 von der Anschlussstelle Sandhofen bis zum Viernheimer Dreieck saniert werden. Dank des großzügigen Straßenquerschnitts wollen die Bauplaner während der Sanierungsphase vier Fahrspuren aufrechterhalten. Konflikte mit der nächsten Großbaustelle - der Sanierung der Hochstraße in Ludwigshafen - sehen die Planer nicht: "Bis dahin sind wir fertig", beruhigt RP-Sprecherin Karin Mihatsch.

Im Auditorium äußern vor allem Pendler, die zwischen Lampertheim und Mannheim unterwegs sind, Sorgen vor Verkehrsbehinderungen. Einige Betroffene tragen sich mit dem Gedanken, den Weg zur Arbeitsstelle mit dem Fahrrad zu bewältigen. Andere schlagen vor, die Ampelschaltungen an die Bauzeiten anzupassen, damit der Straßenverkehr auf der B 44 besser abfließen kann.

Der Sprecher der Bürgerkammer Rosengartens, Horst-Werner Schmitt, befürchtet für den Lampertheimer Stadtteil zusätzliche Belastungen durch Umgehungsverkehr. Eine Teilnehmerin erinnert sich mit Grausen an die Sanierung der A 6 auf rheinland-pfälzischer Seite mit mehreren Auffahrunfällen: "Zwei Verkehrsunfälle mit Toten - da hört das Lachen auf."