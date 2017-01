Damit der Sprung gelingt

Lampertheim. Der Tag der offenen Tür, den das Lampertheimer Lessing-Gymnasium am Samstag ausgerichtet hat, erwies sich als echter Publikumsmagnet. Zwischen 10 und 14 Uhr fanden viele Menschen aus der Spargelstadt und über deren Grenzen hinaus den Weg in die Biedensandstraße, um sich die Schule anzusehen und sich über ihr weiterführendes Bildungsangebot zu informieren.

Jeweils um 10 und um 12 Uhr begrüßte die Schulleiterin, Silke Weimar-Ekdur, die Gäste in der Aula. Dieser Empfang hatte eine musikalische Note und wurde von der Bläserklasse und dem Mittelstufenchor klanglich untermalt.

Vor allem fanden sich insbesondere solche Eltern ein, deren Kinder ab Sommer das LGL besuchen könnten. Sie hatten ihren Nachwuchs gleich mitgebracht. Paten aus der Mittelstufe nahmen sich der potenziellen Neuankömmlinge an.

"Die Stundenzahl wächst", machte Weimar-Ekdur keinen Hehl daraus, dass der Weg auf das Gymnasium nicht einfach sein wird. Großen Wert legte sie darauf, "dass der Übergang gestaltet wird, damit der Sprung nicht so groß ist und dass es zu einem fließenden Wechsel kommt". Geführt von den Paten, erlebten die Kinder Neuland. Alle Fachbereiche hatten sich auf ihre Ankunft vorbereitet. Im naturwissenschaftlich orientierten MINT-Bereich setzte die Physik auf spektakuläre Experimente, die Robotik-AG präsentierte selbst programmierte Roboter. In Geschichte versuchten Interessierte, mit einer echten Feder zu schreiben, in Deutsch Gedichte zu verfassen oder Rätsel zu lösen.

Blick in die Sonne

Die Fachschaft Französisch bediente sich eines probaten Tricks, um für eine gute Resonanz zu sorgen: bei ihr gab es süße Crêpes, was den Andrang durchgehend sicher stellte. Auf dem Dach wartete die Arbeitsgemeinschaft Astronomie mit ihrer Sternwarte auf. Ein Blick durch das Teleskop entpuppte sich auch am helllichten Tag als sehr interessant. Auf die Sonne gerichtet, standen die Sonnenflecken im Fokus des Interesses. Die Kinder erfuhren, dass jeder einzelne der Flecken so groß ist wie die Erde.

Wieder unten angekommen, plagte so manchen der Hunger, aber das war ebenfalls kein Problem. Bei einer Besichtigung der Mensa hielt der Koch eine leckere Kartoffelsuppe bereit, wahlweise standen Brezeln oder Kuchen bereit. Das Programm war umfassend. Nicht nur die Fachschaften gaben ihre Visitenkarte ab. Der Elternbeirat und der Förderverein standen für Fragen zur Verfügung, die Schülerbetreuung wies auf ihr Ganztagsangebot hin und die Schülerverwaltung stellte ihre Funktion, wie die Schulkleidung vor.

Der Resonanz auf den Tag der offenen Tür nach zu urteilen, wird sich das Lessing-Gymnasium auch im Schuljahr 2016/2017 nicht über mangelnden Zuspruch und sinkende Schülerzahlen beklagen müssen.