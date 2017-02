Lampertheim. Bei den sieben Fußball-Jugendturnieren des TV Lampertheim im Januar (wir berichteten) jagten insgesamt 77 Mannschaften dem runden Leder hinterher. Zahlreiche Helfer waren im Einsatz. Ihnen sprechen die Verantwortlichen um Spielbetriebskoordinator Martin Scheider und die Turnierkoordinatoren einen großen Dank aus. Ebenso den Eltern, die sich vielfältig eingebracht haben.

Gruppen im Einsatz

Weiterhin dankt die Abteilungsspitze des TVL den Helfern aus den einzelnen Gruppierungen, wie etwa der Soma, den Grauen Wölfen, den Spielern der ersten und zweiten Mannschaft und auch einigen Spielern aus verschiedenen Jugendmannschaften sowie aus der Trainingsgruppe der Flüchtlinge der Fußballabteilung.

Ein weiterer Dank geht an die Helfer, die zurzeit nicht aktiv in der Fußballabteilung zu Werke gehen. Trotz ihres Engagements bei anderen Vereinen zeigten sie in den vergangenen Wochen eine tatkräftige Unterstützung. fh