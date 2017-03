Dank an wahre Helden der Gesellschaft

Lampertheim. Ohne die abertausenden, unentgeltlichen Arbeitsstunden, die auch in der Spargelstadt Ehrenamtliche alljährlich leisten, würde das Gemeinwesen gar nicht funktionieren. Das weiß man auch im Lampertheimer Rathaus. Und wenn sich die Arbeit schon nicht adäquat vergüten lässt, will die Stadtspitze zumindest mit dem Anerkennungsabend "Danke" sagen. An die vielen Menschen, die Vereine leiten, Jugendliche trainieren, Bäume versorgen, auf Spielplätzen nach dem Rechten sehen, als Lesepaten fungieren und in der Flüchtlingshilfe aktiv sind.

Für die meisten Helfer ist es ein Herzensanliegen, sich einzubringen. Doch sie freuen sich natürlich auch darüber, wenn ihr Engagement bemerkt und anerkannt wird. Bürgermeister Gottfried Störmer würdigte die Veranstaltung, die noch auf seinen Vorgänger Erich Maier zurückgeht und die am Samstag nun bereits zum siebten Mal stattfand.

Echte Hilfsbereitschaft

In seiner kleinen Ansprache bezeichnete Störmer die Ehrenamtlichen als die wahren Helden der Gesellschaft. Ihnen gehe es nicht um Einsparungen oder Gewinnmaximierungen, sondern um echte Hilfsbereitschaft. Oft seien sie im Verborgenen, hinter den Kulissen, tägig. Mit dem Anerkennungsabend sollten sie und ihre Arbeit nun ins Licht geholt werden, um ihnen die Ehre und den Respekt entgegenzubringen, die sie verdienten.

Als Beispiele für die Vielseitigkeit des Ehrenamts nannte Störmer drei völlig unterschiedliche Projekte, die ohne engagierte Bürger nicht möglich wären. So hatte morgens noch die "Aktion saubere Gemarkung" stattgefunden, bei der 450 Menschen den Müll einsammelten, den andere achtlos weggeworfen hatten.

Eingeladen zu dem Abend waren des Weiteren die Integrationslotsen. Diese bieten für Menschen mit Sprachbarrieren kostenlose Beratung und Hilfe an, indem sie diese in Behörden, Schulen und Kindertagesstätten begleiteten und dolmetschten.

Außerdem dankte der Bürgermeister der Lampertheimerin Heike Ulrich. Diese hatte mit ihrem Team 17 Jahre lang die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" durchgeführt. Dank ihr seien fast 10 000 Päckchen an Kinder in armen Regionen und Kriegsgebieten gegangen und hätten dort für leuchtende Augen gesorgt. Lampertheim, so Störmer, könne stolz auf seine Ehrenamtlichen sein. "Erst Sie machen unsere Stadt lebens- und liebenswert", lobte er.

Hommage an Udo Jürgens

Zum Anerkennungsabend gehört auch immer ein unterhaltsames Programm. Dafür sorgte diesmal Helmut Wehe, Mitglied der Musikerinitiative Lampertheim, mit einer Band und einer Hommage an den Künstler Udo Jürgens. Dazu präsentierte er viele bekannte Hits wie "Ein ehrenwertes Haus" und das einst mit Tochter Jenny gesungene Lied "Liebe ohne Leiden".

Die Teilnahme am Grand Prix Eurovision mit "Merci, Chérie" hatte Udo Jürgens im Jahre 1966 den ganz großen Durchbruch beschert, ein regelrechter Ohrwurm war auch der Hit "17 Jahr, blondes Haar, so stand sie vor mir" geworden. Und nicht fehlen durfte in Wehes Reminiszenz am Ehrenabend natürlich auch der Titelsong zum Zeichentrickfilm Tom & Jerry "Vielen Dank für die Blumen".