Die Jugendfeuerwehr beseitigt die letz-ten Spuren des Weihnachtsfestes. © Nix

Lampertheim. "Die Christbaumaktion war für uns ein voller Erfolg", resümiert Sebastian Herweh, Jugendwart der Jugendfeuerwehr Lampertheim Mitte. Drei Tage lang sammelten die jungen Kameraden die ausgedienten Weihnachtsbäume in der Kernstadt und im Stadtteil Neuschloß ein. "Die Lampertheimer Bürger haben uns dabei sehr gut unterstützt", betont Herweh und fügt hinzu: "Wir haben viel Geld erhalten und danken den großzügigen Spendern."

Zurückschauend waren alle glücklich darüber, dass das Wetter doch nicht so schlimm war wie gemeldet. "Der stürmische Wind ließ am Freitag rechtzeitig nach und auch der Schneefall am Samstag war nicht zu stark", so Herweh. roi