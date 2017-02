Dank Talent und Willen zu Erfolg

Klavierschüler Fernando Knüttel freut sich, dass er beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" den ersten Preis in der Solowertung gewonnen hat. © Nix

Lampertheim. "Als ich Rachmaninow gespielt habe, war ich wie beflügelt." Die Worte stammen nicht von einem erfahrenen Klaviervirtuosen, sondern von dem 13-jährigen Fernando Knüttel. Der Musikschüler aus der Klasse von Ju-Hee Oh erzielte jetzt beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" den ersten Preis in der Solowertung Klavier.

Bei seinem Vorspiel in Ludwigshafen sei er so auf die Musik konzentriert gewesen, dass er kaum auf die Jury geachtet habe. Die Hingabe zur Musik ist dem jungen Pianisten beim Pressegespräch in der Musikschule Lampertheim deutlich anzumerken. Mindestens zwei Stunden täglich habe er in der Vorbereitungszeit geübt. Zeit für andere Hobbys bleibe da nicht, denn auch die Schule dürfe nicht zu kurz kommen.

Knüttel begann bereits im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel an der Musikschule Lampertheim. Bei der musikalischen Früherziehung interessierte er sich von Anfang an für die Tasteninstrumente. Seit 2010 nimmt er Unterricht bei Klavierlehrerin Oh. Nachdem die Familie in den pfälzischen Ort Limburgerhof umgezogen ist, bedeutet das über zwei Stunden Fahrtzeit für die Klavierstunde: "Ich wollte unbedingt weiter zu Frau Oh in den Unterricht". Die Fachbereichsleiterin hat den jungen Preisträger maßgebend unterstützt. "Ich zeige ihm den Weg, laufen muss er selbst", gab sie Einblick in ihre Arbeitsweise.

Musikschulleiter Joachim Sum ist stolz, dass es seit 2012 erstmals wieder ein Lampertheimer Musikschüler auf den ersten Platz geschafft hat. Er betonte, wie wichtig es sei, keinen Druck auszuüben. Für Kinder, die Freude am Vorspielen haben und sich gerne Herausforderungen stellen, sei der Wettbewerb eine tolle Erfahrung, meinte Oh.

Knüttel hat offensichtlich nicht nur das Talent, sondern auch den festen Willen, sein musikalisches Talent mit Gleichaltrigen zu messen und sich einer fachkundigen Jury zu präsentieren. Nach den Sommerferien begannen die beiden mit den gezielten Proben. Neben Sergei Rachmaninows "Études tableaux op. 33 Nr. 8" trug der Schüler die "Fantaisie Impromptu op. 66" von Frédéric Chopin und Joseph Haydns Sonate in Es-Dur bei der Wertung vor. Die intensive Vorbereitung verlangte Ausdauer und Konzentration. Bei allem Fleiß waren aber auch Erholungsphasen wichtig. Kurz vor dem Regionalwettbewerb gönnte sich der Jugendliche eine Woche Urlaub und damit Abstand zum Klavier.

Als Bester seiner Altersgruppe darf Knüttel am rheinland-pfälzischen Landeswettbewerb in Mainz teilnehmen. Womöglich gelingt ihm dann sogar die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb, der im Juni in Paderborn ausgetragen wird. Zunächst aber genießt er seinen Erfolg und freut sich auf das Preisträgerkonzert am 5. März in Frankenthal, bei dem er seine Urkunde entgegennehmen kann.