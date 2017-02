HOFHEIM. Der Hofheimer Carnevalverein (HCV) leitet den Endspurt zur Fastnachtskampagne 2016/2017 ein. Nach der Mega-Party am gestrigen Abend mit der Liveband "The Groove Generation" im Bürgerhaus (Bericht folgt) präsentiert sich der Verein am Sonntag, 26. Februar, mit einem Komiteewagen, der HCV-Garde, den HCV-Piccolos und weiteren Aktiven beim Bürstädter Fastnachtsumzug. Am Rosenmontag, 27. Februar, stattet eine HCV-Delegation den beiden Hofheimer Kindergärten einen Besuch ab: um 9 Uhr bei der katholischen Kindertagesstätte St. Michael, gegen 9.30 Uhr bei der kommunalen Kita in der Schubertstraße. Beiden Kitas überreicht der Verein Gutscheine in Höhe von jeweils 150 Euro. Den Abschluss der Kampagne macht am Aschermittwoch, 1. März, um 18 Uhr das traditionelle Heringsessen im Hofheimer Bürgerhaus. Bei Kartoffeln, Brathering und Matjes lässt der HCV die Session ausklingen. fh