Den musikalischen Nachwuchs immer im Blick

Lampertheim. Von einem erfolgreichen musikalischen Jahr berichtete die Vorsitzende des Katholischen Kirchenmusikvereins Birgit Steube in ihrem Rechenschaftsbericht bei der Mitgliederversammlung im Jugendheim. Zahlreiche Mitglieder konnte sie begrüßen, für den entschuldigten Präses Pfarrer Erhard Schmitt war Pfarrvikar Claus-Peter Stockh erschienen.

343 Mitglieder zählte der Verein im Dezember. Alle Altersgruppen sind in seinen Reihen vertreten. Zahlreich waren die Auftritte mit weltlicher und geistlicher Musik. Bei zwei Hochzeiten und einer Taufe beispielsweise spielten die Mitglieder. Birgit Steube erinnerte aber auch an die musikalische Begleitung bei einer Messe für den verstorbenen Pfarrer Hammerich sowie die Amtseinführung von Pfarrer Fleckenstein.

Die Nachwuchsarbeit liege dem Verein besonders am Herzen, betonte Steube. Das Newcomer-Orchester sei ein guter Übergang für junge Musiker in das große Orchester. "Die jungen Leute in dem Ensemble sind stark motiviert", stellt Birgit Steube zufrieden fest.

Ergebnisse der Vorstandswahl Zweite Vorsitzende: Claudia Fischer. Schriftführerin: Karin Schüßler. Beisitzer: Roman Stöckinger und Jürgen Kind. Instrumentenwart: Charly Hartnagel. Kassenprüfer: Bernd Funck und Heiko Gutschalk. sto

Workshops geplant

Vorgesehen ist auch die Teilnahme des Nachwuchses an einem Workshop für Bläserchöre. Und auch für das große Orchester sei ein ähnlicher Workshop geplant. Details würden aber noch festgelegt.

Für das laufende Jahr kündigte die Vorsitzende zudem einige Auftrittstermine und Konzerte an. Los geht es am 18. März in der Siedlerhalle unter dem Motto "Klassik trifft Rock". Das Jahreskonzert findet am 28. Oktober in der Hans-Pfeiffer- Halle statt.

Zum Schluss dankte Birgit Steube allen Mitgliedern, welche sich in den vergangenen Monaten besonders engagiert hatten. "Es ist ein sehr gutes Miteinander bei uns. Jeder gibt sein Bestes und wir verstehen uns alle gut", stellte sie am Ende ihrer Ausführungen fest.

Karin Schüßler gab anschließend einen kurzen Abriss über die Tätigkeit des Orchesters. 27 weltliche Auftritte, 18 musikalische Begleitungen von Gottesdiensten und 43 Proben stellten das Engagement der 35 Musiker unter Beweis. Höhepunkt 2016 waren das Stiftungsfest, das Neujahrskonzert und das Kirchenkonzert. "Das Orchester profitiert bei alledem natürlich von der guten Jugendarbeit. Wir können uns da immer wieder verstärken", stellte sie zufrieden fest.

Auch der Tätigkeitsbericht des Jugendorchesters, vorgetragen von Roxana Kind, war von Zufriedenheit geprägt. Freizeitgestaltung gehöre zur musikalischen Ausbildung, betonte sie. Mal gehe es zum Eisessen mal gebe es eine Bastelstunde. Radtouren seien angesagt oder Schlittschuhfahren im Winter. Von den 30 Jugendlichen sind 25 bereits im Newcomer-Orchester.

Die finanzielle Situation des Vereins sei zufriedenstellend, berichtete Kassenwartin Andrea Kind. Bei den Einnahmen konnte sie sogar ein leichtes Plus verzeichnen. Die Kassenprüfer Heiko Gutschalk und Bernd Funck gaben grünes Licht, der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Die fälligen Neuwahlen für den Vorstand verliefen ohne Probleme. In geheimer Abstimmung wurde Claudia Fischer als zweite Vorsitzende bestätigt. Auch Karin Schüßler als Schriftführerin wurde erneut ins Amt gewählt. Die Komplettierung des Vorstandes erfolgte per Akklamation.