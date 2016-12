Den Segen von Tür zu Tür weitertragen

Alle Bilder anzeigen Sie freuen sich schon auf die erste Januarwoche, wenn sie singend durch die Straßen Lampertheims ziehen werden: einige der Sternsinger von Mariä Verkündigung. © av Auch in St. Andreas machen sich die Sternsinger bereit.

Lampertheim. "Die Leute in Lampertheim warten schon auf euch", verkündete Gemeindereferentin Birgit Bongiorno bei der Kostümprobe für die Sternsinger der St. Andreas Gemeinde Lampertheim. Insgesamt 18 Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis 17 Jahren haben sich in diesem Jahr angemeldet, um in der ersten Woche des neuen Jahres von Tür zu Tür zu ziehen und den Segen zu verteilen.

Das Treffen fand in den Räumlichkeiten des Restaurants "Zum Schwanen" statt. Dort wird sich die Gruppe in der Aktionswoche auch jeden Mittag zum gemeinsamen Essen treffen. Beim Betreten des Raumes fiel der Blick der Kinder sofort auf die Kleiderstange mit den bunten Kostümen, die in der Ecke stand. "Es ist toll, dass ihr bei der Sternsinger-Aktion mitmacht", freute sich Bongiorno. Doch vor der lang ersehnten Anprobe standen noch einige organisatorische Dinge an.

Ablauf der Aktion

Viele Mädchen und Jungen hatten Mama oder Papa zur Unterstützung mitgebracht. Zu Beginn versammelten sich alle in einem Stuhlkreis, um noch einmal den Ablauf der Aktion durchzusprechen. Vier Sternsinger, die auch schon im vergangenen Jahr dabei waren, spielten die Situation an der Haustür für alle vor. Beim Singen der Lieder stimmten aber auch die anderen Kinder sofort mit ein.

Anschließend folgte der spannende Teil des Tages, denn die Gruppen und die Kostüme wurden eingeteilt. Die Einteilung der Gruppen durften die Kinder selbst vornehmen. Eine schwierige Entscheidung, bei der sich alle zunächst etwas schüchtern verhielten. Doch mit Unterstützung der Gemeindereferentin fanden sich nach kurzer Zeit vier Gruppen zusammen.

Zunehmend wurde die Aufregung bei den Kindern größer und kurz vor der Anprobe begannen alle vor Freude wild durcheinander zu reden. Nacheinander konnten die Gruppen dann endlich ihre Kostüme zusammensuchen: Der große Moment, auf den alle gewartet haben! Die Kinder schlüpften von einem Gewand ins nächste und tauschten die Kleider hin und her, bis für jeden das Passende gefunden war. Während den einen Sängern die Umhänge und Gewänder wie angegossen passten, musste bei den anderen hier und da noch ein Stück Stoff abgesteckt werden, das zu Hause bis zum großen Tag noch umgenäht wird. Zu guter letzt bekamen die Könige noch ihre Kronen und der Sternträger einen Holzstab mit einem großen Stern darauf.

Damit nichts mehr schiefgehen kann, wurden die fertigen Kostüme mit Namen versehen und ordentlich zurückgehängt. Als Zeichen für ihre wichtige und aufregende Aufgabe in der kommenden Woche erhielt jedes Kind zusätzlich einen Reflektor in Form eines Sterns.

Auch die Sternsinger der Gemeinde Mariä Verkündigung trafen sich in dieser Woche zum letzten Mal, um die Lieder zu proben und die Gewänder zu verteilen. Gemeinsam mit Beatrix Holz, die die Aktion bereits seit den 1980er Jahren leitet, trafen sich die Kinder im Jugendheim. Rege Gespräche und aufgeregte Kinderstimmen waren bereits am Eingang zu hören. "Es ist schön, mit den Kindern zu arbeiten. Sie sind immer mit Herz dabei", erklärte Beatrix Holz ihre Tätigkeit.

Insgesamt sind dieses Mal rund 30 Kinder und zehn Betreuer unterwegs, um mehr als 300 Haushalte innerhalb der sechs Aktionstage zu besuchen. Da die Gruppen bereits beim ersten Treffen eingeteilt wurden, galt es nun, die Liste noch einmal zu überprüfen, damit alles reibungslos abläuft. An fünf Aktionstagen laufen jeweils zwei Gruppen, bestehend auf vier Kindern. An einem Tag sind sogar drei Gruppen in Aktion. Generell laufen die Älteren häufiger mit als die Jüngeren.

Etliche der Sternsinger sind schon seit vielen Jahren immer wieder dabei. Auch einige der Betreuer, die nun die Gruppen begleiten, waren als Kinder selbst Sternsinger in der Gemeinde. Neben Kommunionskindern und Messdienern helfen auch Kinder des Chors Ephata mit. "Da merkt man, die können richtig schön singen", freute sich Beatrix Holz. Bei der Generalprobe begleitete die engagierte Leiterin die Mädchen und Jungen am Klavier und ermutigte sie, lauter zu singen. Anschließend wurden die Texte von Kaspar, Melchior, Balthasar und dem Stern zur Übung gemeinsam laut aufgesagt.

"Laut sprechen"

Zunächst waren die Kinder etwas zaghaft, doch nach wenigen Minuten war davon nichts mehr zu spüren. Holz gab den Kindern Tipps und fügte hinzu: "Ihr müsst schön laut und langsam sprechen. Die älteren Leute verstehen euch sonst schlecht." Nachdem der anstrengende Teil der Generalprobe erledigt war, ging es zur Kostümprobe.

Dazu stellten sich die Jungen und Mädchen der Größe nach in einer Reihe auf. Mit Hilfe der Betreuer wurde anschließend für jeden ein Gewand in passender Größe aus den vielen Umzugskartons gezaubert. Die Kostüme sind selbst genäht und werden von Frauen aus dem Ort beigesteuert. Besonders gut kamen die neuen Gewänder an, die aus alten Gardinen gefertigt worden sind. Zu guter Letzt durfte die passende Kopfbedeckung nicht fehlen. Während die einen ihre Kronen aufsetzten, bekamen andere einen von vielen bunten Turbanen, die eine Mutter vor etwa zehn Jahren genäht hatte. "Die sind bei den Kindern noch beliebter als die Kronen", berichtete Holz aus Erfahrung. Die Sternträger erhielten jeweils einen Stern aus Metall, die in diesem Jahr extra neu angeschafft worden sind. Eine Neuerung in diesem Jahr ist, dass die Kinder in der Rolle des Melchior nicht mehr dunkel geschminkt werden. Holz erklärte: "Wir haben es wegen Unverträglichkeiten aufgegeben."

Der Erlös, den die beiden Gemeinden gemeinsam sammeln, geht in diesem Jahr durch das offizielle Sternsinger-Projekt nach Kenia. In der Region Turkana sollen Probleme wie Klimawandel und Wassermangel bekämpft werden. Das Geld soll genutzt werden, um Brunnen zu bauen und die Kinder in Ausbildung zu bringen. " Es sind immer Projekte, von denen die Leute viele Jahre was haben", erklärte Birgit Bongiorno den Kindern.

Die Gemeinde St. Andreas teilt ihren Erlös seit einigen Jahren auf. Der zweite Teil geht in diesem Fall an ein Aids-Hilfsprojekt in Sambia, das von Hildegard Nagel gegründet wurde, die selbst aus Lampertheim stammt.