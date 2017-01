Der Flächenbedarf sinkt

Lampertheim. Vor einem Jahr hat die Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung bei der Verwaltung ein Friedhofskonzept angefordert. Es sollte neben der Frage der künftigen Nutzung von Flächen auch Einsparpotenziale sichtbar machen. Denn das Bestattungswesen ist seit jeher markant defizitär.

Nun hat die Verwaltung eine Gesamtkonzeption für die fünf städtischen Friedhöfe erstellt. Mit ihr befasst sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung. Das Konzept folgt im wesentlichen den Trends, denen auch das Bestattungswesen unterliegt. Es zeichnet vor diesem Hintergrund Wege auf, wie dem geänderten Bedarf bei der Wahl von Grabstätten verstärkt Rechnung getragen werden kann. Außerdem gibt es Auskunft über die künftige Bewirtschaftung sowohl genutzter als auch frei werdender Flächen.

Denn ein Trend scheint, bei aller Unsicherheit im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung, sicher: Die Zahl der Bestattungen wird in den kommenden Jahren steigen. Dabei hat das Konzept nicht nur die Auswirkungen durch die geburtenstarken Jahrgänge zu berücksichtigen, sondern auch die Zuwanderung von Menschen aus anderen Ländern. Gleichwohl geht die Lampertheimer Verwaltung derzeit von einem sinkenden Flächenbedarf auf ihren Friedhöfen aus.

60 Prozent Urnen

Der Grund: Es werden verstärkt pflegeleichte Arten wie Rasen-, Baum- oder anonyme Grabstätten gewählt. Vor allem steigt die Quote der Urnenbestattungen; sie liegt aktuell bei 60 Prozent. Am Beispiel des Stadtfriedhofs wird die globale Entwicklung deutlich: Hier werden Bestattungen nur noch bis zum nächsten Jahrzehnt möglich sein.

Mitte des Jahrhunderts soll der Friedhof nicht mehr bestehen. Teile seiner Flächen werden bereits jetzt in den umgebenden Stadtpark integriert. Diese Entwicklung wird sich, unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Anspruchs an ein würdiges Gedenken an die Verstorbenen, weiter fortsetzen, wie Verwaltungsmitarbeiter Frank Schollenberger im Gespräch mit dieser Zeitung bestätigt.

Um ihre vorhandenen Flächen stärker belegen zu können, schlägt die Verwaltung etwa vor, die Friedhöfe auch für Auswärtige zu öffnen. Diese können sich hier bereits, sofern sie Angehörige in Lampertheim haben, bestatten lassen. Auch ist die Bestattung in einem Baumgrab generell möglich. Erwogen wird auch die Zulassung von kompletten Plattenabdeckungen, um dem Bedarf an pflegeleichten Grabstätten gerecht zu werden. Für ein muslimisches Gräberfeld - hierfür hatte sich der Lampertheimer Magistrat bereits 2013 ausgesprochen - liegen laut Frank Schollenberger bislang keine Interessenbekundungen vor.

Dennoch sollte, so der vorausschauende Verwaltungsmitarbeiter, bei der Überplanung der Erweiterungsfläche für den Waldfriedhof eine entsprechende Fläche bereitgehalten werden. Laut Frank Schollenberger wurden bereits Muslime auf Lampertheimer Friedhöfen bestattet, jedoch im Sarg und nicht, wie es der Islam vielfach vorschreibt, im Leichentuch.

Von einem "Erfolgsmodell" spricht das Friedhofskonzept auch mit Blick auf gärtnergepflegte Grabstätten. In diesem Fall schließen Angehörige mit einer Treuhandgesellschaft einen Vertrag ab, die die Gräberpflege über einen Friedhofsgärtner regelt. Die Technischen Betriebsdienste würden in diesem Fall von Pflegemaßnahmen entlastet und erhielten im Gegenzug eine Grabnutzungsgebühr.

Nun werden sich die parlamentarischen Gremien mit dem Friedhofskonzept befassen. Als gewinnträchtig wird sich freilich auch dieser kommunale Gebührenhaushalt nicht erweisen.