Der Fotograf „spricht mit Litauen“

Hüttenfeld. Die Ausstellung im Litauischen Gymnasium ist eine Liebeserklärung an sein Heimatland Litauen. Der 14-jährige Justinas Gecas besucht derzeit die 8. Klasse des Hüttenfelder Gymnasiums. Und seine Leidenschaft ist das Fotografieren.

Seit drei Jahren lebt der Gymnasiast mit seinen Eltern in Deutschland, erklärt er bei der Vernissage im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen". Aber die Ferienzeit nutze die Familie, um nach Litauen zu reisen. Dort hat der junge Fotograf die Natur, Landschaft, Sehenswürdigkeiten und Architekturfragmente mit seiner Spiegelreflexkamera aufgenommen. "Es gibt nichts Schöneres als mein Heimatland", schwärmt der junge Mann. Und darum hat er seine Fotoschau "Die schönsten Ecken Litauens" genannt.

Dieser Titel stellt eine Hommage an seine Heimat dar, und die Schnappschüsse sind seine Art, seine Verbundenheit zu äußern. Mit den Aufnahmen beweist der Jugendliche sein geübtes Auge beim Entdecken von Naturschönheiten und idyllischen Landschaften. Und die Fotografien, die an der Ostsee und in Vilnius, Litauens Hauptstadt, entstanden sind, führen dem Betrachter die Schönheit des Landes vor Augen. In Vilnius ist Justinas Gecas geboren und aufgewachsen. "Seit vier Jahren fotografiere ich", erklärt der Gymnasiast. Er zeigt auf seine Bilder: raffinierte Fotografien von der Ostseeküste oder von Denkmälern und Sehenswürdigkeiten der historischen Altstadt von Vilnius bis hin zum modernen Teil der Stadt mit dem Europaviertel.

Fotos entstehen im Kopf

"Die Fotos entstehen erst einmal im Kopf", sagt Justinas Gecas. Heißt, der Fotograf drückt nicht spontan und unkontrolliert den Auslöser, sondern er geht mit Bedacht vor, um ein besonderes Motiv und tolle Stimmungen einzufangen. Aber auch hier in der Region ist er mit der Kamera unterwegs. Der Gymnasiast wählt interessante Motive aus, hält sie fotografisch fest und bearbeitet sie künstlerisch. So entstanden auch winterliche Impressionen vom Königstuhl und von der Stadt Heidelberg.

Janina Vaitkien, die Direktorin des Gymnasiums, ist fasziniert vom fotografischen Blick ihres Schützlings. Denn die Bilder spiegelten Litauen wider. "Er spricht mit Litauen", liest die Direktorin aus den Aufnahmen.