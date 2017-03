Der Klatsche folgt ein knapper Sieg

Lampertheim. Am 14. Spieltag der 2. Kreisklasse West im Tischtennis traf der TV Lampertheim auf den VfL Bensheim II.

n VfL Bensheim II - TV Lampertheim 9:0

Das Team des TV musste ohne das turnusmäßige Paarkreuz eins antreten. Außerdem belegt Bensheim den Tabellenplatz zwei, war also klarer Favorit. Dieser Rolle wurde der Gastgeber voll gerecht und schickte Lampertheim ohne Spielgewinn auf die Heimreise. In den Doppeln hatten von Kalkstein/Schrempf die Chance auf den ersten Punkt, mussten aber nach fünf Sätzen passen. Bauer/ Köpplinger und Moeljadi/Schulte verloren in jeweils drei Sätzen. Die Einzel gestalteten sich einseitig. Manfred Schrempf, Ralf Schulte, Hannes Köpplinger und Ottmar Bauer verloren mehr oder weniger klar. Armin von Kalkstein sowie Soetopo Moeljadi hatten jeweils die Chance auf den Ehrenpunkt, mussten sich aber beide im fünften Satz geschlagen geben.

n TV Lampertheim - TTV Topspin Lorsch IV 9:7

Spannung pur beim 15. Spieltag: Gut erholt von der 0:9-Niederlage in Bensheim zeigte sich der mit dem etatmäßigen Paarkreuz eins antretende TV. In einer bis zum Schluss äußerst spannenden Begegnung konnte sich der Gastgeber knapp durchsetzen. Allein acht der 16 Begegnungen gingen über die volle Distanz. Erst nach drei Stunden endete das Spiel. Schon in den Doppelbegegnungen ging es knapp zu. Hilsheimer/von Kalkstein gewannen klar. Wichtig war auch der Fünf-Satz-Erfolg von Bauer/Moeljadi. Barthelme/Schrempf verloren nach fünf Sätzen. In den Einzeln trugen Oliver Hilsheimer und Armin von Kalkstein mit je zwei gewonnenen Einzeln deutlich zum Erfolg bei. Im ersten Paarkreuz gewann Oliver Hilsheimer mit 3:1-Sätzen während Mario Barthelme über fünf Sätze gehen musste, ehe er den Oldy Otto Rau besiegen konnte. Auch Armin von Kalkstein trug sich in die Siegerliste ein - Stand: 5:1. Alles schien im Lot. Aber dann schlugen die Gäste zurück, denn Manfred Schrempf, Soetopo Moeljadi und Ottmar Bauer verloren in Folge. Oliver Hilsheimer bremste den Negativtrend und gewann klar auch sein zweites Einzel. Mario Barthelme musste nach klarer Zwei-Satz-Führung den Punkt noch abgeben. Armin von Kalkstein gewann zum zweiten Mal. Manfred Schrempf erspielte mit seinem Fünf-Satz-Sieg den achten Punkt - der war wichtig, weil Soetopo Moeljadi nach fünf Sätzen und Ottmar Bauer mit 1:3-Sätzen verloren. Der Gast kam auf 7:8 heran. Im abschließenden Doppel kam es nach anfänglichen Schwierigkeiten durch Hilsheimer/von Kalkstein zu einem dann ungefährdeten 3:1-Satz-Sieg. Der knappe 9:7-Erfolg war Tatsache. zg