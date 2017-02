Der Wilde Westen beginnt am Altrhein

Lampertheim. "Hat euer Seelenleben einen Knautsch, so braucht ihr dennoch keine Couch!", verkündete Christa Müller, Sitzungspräsidentin des Carnevals-Gremium Blau-Weiß im Wassersportverein (WSV), von der Bühne herunter. Die tollen Tage in der Fastnacht stärkten die Psyche und bügelten schlechte Laune einfach weg. "Singt aus voller Brust, denn das vertreibt den Frust!", empfahl sie.

Ein Blick in den Zuschauerraum verriet: Der Wilde Westen fängt am Altrhein an, also am Lampertheimer Mississippi. Denn eine Vielzahl von Revolverhelden feierte in der Bootshalle. Neben Cowboys saßen Goldsucher, Trapper, aber auch Indianer verschiedener Stämme. Schließlich hieß das Sitzungsmotto: "Beim WSV ist heute Westernschau".

Die närrischen Akteure - fast alles Eigengewächse - fegten von Anfang an über die Bühnenbretter. Sitzungspräsidentin Müller übernahm die Rolle des Sheriffs und damit die närrische Führung. Sie lobte das Bühnenbild - Lucky Luke im Wilden Westen - gemalt von Carmen Gebhardt und dankte Techniker Joachim Stapler.

Gentleman und Frauenflüsterer

Die Gardemädels lieferten in ihren Uniformen einen zackigen Tanz und Gabi Selzer ließ in ihrer Bütt die Wutz raus. In der fünften Jahreszeit gehe sie alleine aus. "Ihr Frauen seid ihr auf zack?", fragte sie in die Runde und kündigte an: "Heut' kratz ich den Männern mal am Lack!"

Das Remember-Trio um Harro Baur rief zur Schunkelrunde auf und animierte zum Fitnesstraining für Fastnachter. Ob mit der Postkutsche oder der Eisenbahn? Bürgermeister Gottfried Störmer mit Ehefrau Sabine und viele Lampertheimer Politiker waren in den Westen zum Altrhein gekommen. Und so erhielten der Rathauschef, Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass, Erster Stadtrat Jens Klingler, Helmut Hummel (FDP) und die Fraktionsvorsitzenden Thomas Bittner (FDP) und Marius Schmidt (SPD) sowie die Erste Vorsitzende des WSV, Erika Gabler, den Jahresorden der Abteilung Karneval.

Auch eine große Abordnung des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß mit Stadtprinzessin Christiane II. machte ihre Aufwartung und Vertreter des 1. Freizeitclubs "dumm gelaufen" wurden begrüßt.

Die Party Dancer begeisterten mit einer flotten Choreografie und der Elferrat startete für sie die erste Rakete. Hans-Peter Deubel entpuppte sich als wahrer Gentleman und Frauenflüsterer und verteilte an die Fastnachterinnen rote Rosen.

In der Rolle des Hannes kam er mit Karle, alias Karl-Heinz Münch, an das Rednerpult. Karle lästerte heftig über seinen Kumpel. Hannes hingegen berichtete über seine Radpartie in "Holahü", also Hofheim, Lampertheim und Hüttenfeld.

Fesche Cowgirls eroberten tanzend und jubelnd die Bühne. Bei ihrem Can-Can-Tanz ließen die "Altrhoi Schnooge" die Strumpfbänder blitzen und betörten die männlichen Zuschauer.

Tanzmariechen Lynn des Insulaner Karnevalvereins vollführte einen rasanten und kecken Gardetanz mit vielen akrobatischen Elementen. Dann zog eine geheimnisvolle Stimmung durch den Saal. Die Mondhexen Lu-La mit Teufel Peter zeigten tanzend ihre Gründungsgeschichte. Kobold Rosel erzählte das spannende Märchen.

Tratschtante geht nach Bürstadt

"Draußen vom Altrhein kommen wir her, wir können euch sagen, es fastnachtet sehr", meinte Gabi Selzer als Kätha und traf in der Bütt auf Tanja Jakob alias Dina.

Die zwei Tratschtanten hatten recht schnell "interessante" Themen gefunden. Dina outete sich und gestand, seit neuestem in Bürstadt zu arbeiten. Ob sie den Wechsel des Arbeitsortes denn mit dem Bürgermeister abgeklärt habe, wollte Kätha wissen. "Der ist ja mehr dort in Bürstadt als die Frau Schader!", konterte Dina.

Auch Sitzungspräsidentin Christa Müller brachte mit ihrer Bütt die Fastnachter zum Lachen. Köstlich demonstrierte sie ihren Kampf beim Hosenprobieren in der Umkleidekabine.

Danach kam mit den Damm Dancern jede Menge medizinisches Personal auf die Bühne, dessen Therapie tanzen hieß. Ihm folgte das WSV-Männerballett, für das die Filmmelodie von Bonanza eingespielt wurde. Und zum Abschluss gab's von den Mannheimer Guggemusikern Newwlfezza heftig was auf die Ohren.