Deutlichem Sieg folgt hart umkämpftes Remis

Lampertheim. Nach einem holprigen Saisonstart befindet sich das Schachteam des VLK Lampertheim wieder in der Spur und konnte in den Runden 5 und 6 punkten.

Anknüpfend an den wichtigen Erfolg gegen Hockenheim fuhr man zunächst gegen den SK Großsachsen II einen Auswärtssieg ein, der mit 6,5:1,5 sehr klar ausfiel. Grundlage dafür war, dass diesmal nicht nur die Punktegaranten Dr. Joachim Sessler, Helmut Walter und Jörg Moritz ihre Partien gewannen, sondern auch an den hinteren Brettern (Daniel Schuschke, Markus Storch und Stefan Lüttgen) voll gepunktet wurde. Einen halben Zähler steuerte Josef Bürkelbach bei. Ein deutlicheres Ergebnis verdarb Horst Meyer an Brett 6, der durch einen Fehlgriff ein sicheres Remis aus der Hand gab.

Runde 6 gegen den SK Mannheim II stand im Zeichen einer insgesamt zähen Auseinandersetzung, in der vor allem hartnäckige Endspiel- und Verteidigungsbemühungen zu bewundern waren. Die Abfolge dieser Begegnung:

- 0:1 an Brett 7 mit Markus Storch, dessen Partien stets Unterhaltungswert haben, der aber nach einem frühen Figurenverlust letztlich chancenlos war.

- 1:1 an Brett 1 mit Dr. Sessler an: Ganz stark, wie der Lampertheimer Spitzenspieler trotz eines Minusspringers seine Stellung derart verstärken konnte, dass sein Gegner am Ende gegen zwei verbundene, kurz vor der Damenumwandlung stehende Freibauern die Waffen strecken musste.

- 2:1 an Brett 6 mit Daniel Schuschke: Ihm gelang es, nach positionell reifem Spiel in dominanter Position einen Freibauern, für den sein Gegenspieler zuvor den letzten Läufer geopfert hatte, mit dem Springer zu stoppen.

- 3:1 an Brett 3 mit Jörg Moritz: Er behielt in einer komplizierten Stellung die Übersicht und konnte sein Gegenüber ausmanövrieren.

- 3:2 an Brett 4 mit Tobias Häfele: In gewinnträchtiger Stellung wurde ihm seine Zeitnot zum Verhängnis, in der er den Faden verlor und den Partieverlust hinnehmen musste.

- 3:3 an Brett 8 mit Stefan Lüttgen: Der Ausgleich für die Gäste kam, weil er schrittweise in ein verlorenes Bauernendspiel geriet.

Bei dieser Lage wollte man beiderseits kein Risiko mehr eingehen und einigte sich bei weitgehend ausgeglichenen Stellungen an Brett 2 (Helmut Walter) und 5 (Josef Bürkelbach) jeweils auf Remis.

Durch dieses 4:4 befindet sich die Mannschaft mit 6.6 Punkten in einem breiten Mittelfeld und sollte dem Klassenerhalt ein gutes Stück näher gekommen sein. zg