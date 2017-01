Deutlicher Sieg gegen Viernheim 

Lampertheim. Mit einem klaren und deutlichen 5848:5504 Sieg gegen die Nachbarstädter aus Viernheim festigten die Bundesligakegler der SG Lampertheim ihren zweiten Tabellenplatz. In der mit über 100 Zuschauern gut gefüllten Biedensandhalle waren die Weichen früh auf Sieg gestellt, die hochklassige Leistung der Lampertheimer Einzelspieler mit den Topergebnissen ab 930 Holz begeisterten die Zuschauer neben dem Sieg voll und ganz.

Für die Toperöffnung der Begegnung sorgte Kevin Günderoth, der auf seiner ersten Bahn sagenhafte 275 Holz erspielte. Leider konnte er dieses Niveau nicht mehr ganz halten, spielte aber nach einem kurzen Durchhänger solide weiter und machte mit seinen 930 Holz insgesamt 54 Zähler gut. Dass dies das "niedrigste" Resultat an diesem Tage blieb, spricht für sich. Der wieder ins Team gerutschte Steffen Back steigerte sich im Spielverlauf stetig und spielte mit 504 Holz auf den letzten beiden Bahnen (248/256) bravourös. Mit insgesamt 969 Punkten nahm er seinem Gegenspieler 89 Holz ab. Holger Thiemig überragte in der ersten Hälfte der Begegnung alles und lieferte sich mit dem Viernheimer Lars Bohrmann, der mit 993 Holz bester Gästespieler war, ein hochklassiges Duell. Seine blitzsaubere zweite und dritte Bahn (267/263) waren ein wahrer Augenschmaus für die Zuschauer. Mit insgesamt 1008 Holz nahm er Bohrmann noch 15 Zähler ab. Mit einem Vorsprung von 158 Punkten lagen die Lampertheimer deutlich in Front.

Die nachfolgenden Kegler der Hausherren wollten den gezeigten Leistungen in nichts nachstehen. Patrik Strech startete auf seiner ersten Bahn mit 214 Holz etwas verhalten. Die nachfolgenden Bahnen spielte er aber blitzsauber (246/246/239) und am Ende standen für ihn sehr gute 959 Holz. Ralf Kraus (940) musste 19 Zähler abgeben. Thomas Geyer zeigte mit vier gleichstarken Durchgängen eine Topleistung und überzeugte vor allem mit seinem Abräumspiel (344). Mit hervorragenden 970 Holz nahm er Gästespieler André Engel (921) insgesamt 49 Punkte ab. Die Tagesbestleistung blieb an diesem Tage Niklas Schulz vorbehalten. Gleichmäßig (254/256/254/248) zog er sein Spiel auf und beherrschte Bahn und Gegner mit insgesamt 1012 Holz deutlich. Dem hatte Andy Pulfer (894) nichts entgegenzusetzen.

Gute Chance auf Relegationsplatz

Nach diesem deutlichen Sieg kommen die Verantwortlichen der SG sicherlich um eine Korrektur des Saisonziels nicht mehr umhin. Zu verlockend ist die Aussicht auf den zweiten Tabellenplatz und den damit verbundenen Relegationsplatz. Am kommenden Wochenende kann sich die SG beim Tabellenfünften Kelsterbach beweisen. Lediglich vier Verlustpunkte mehr haben die Hessen und liegen nach wie vor in Lauerstellung. Für Spannung ist auch bei dieser Aufgabe gesorgt. zg