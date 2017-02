Dichtung und Wahrheit

Freuen sich auf die Lesungen am Montag, 6. März, in der Stadtbücherei: Autor Peter Liepold, Büchereimitarbeiterin Petra Stöckinger, Kultur-Fachbereichsleiter Rolf Hecher und Autorin Nicole Beisel (von links).

Lampertheim. Die Werke der Lampertheimer Autoren Nicole Beisel und Peter Liepold sind gedruckt und werden nun der breiten Öffentlichkeit angeboten, unter anderem auch zum Ausleihen in der Stadtbücherei. Am 6. März werden sich die Schriftsteller im Rahmen der 17. Veranstaltung der Reihe Wortkultur in der Stadtbücherei vorstellen und aus ihren Büchern vorlesen.

Die Wortkultur von cultur communal bietet lokalen Autoren ein Forum. Der zuständige Fachbereichsleiter Kultur Rolf Hecher und die Büchereimitarbeiterin Petra Stöckinger freuten sich, dass die Reihe regionale Künstler anspreche. Die Besucher könnten sich auf einen interessanten Abend freuen.

Die Hofheimerin Nicole Beisel ist keine Anfängerin. Schriftstellerisch ist sie in verschiedenen Bereichen tätig, ihr Schwerpunkt sind aber Liebesromane. Bei ihr sprudele die Fantasie, die Lust am Schreiben sei ungebrochen, sagt die 32-Jährige. Aktuell stellt sie ihr erstes Verlagswerk, den Roman "Eines Nachts in Paris" vor. Damit entführt sie den Leser in die französische Hauptstadt, die vielbesagte Stadt der Liebe. Doch ihr Held Jérôme glaubt nicht an den Zauber der Metropole. Er selbst glaubt seine Liebe für immer verloren - aufgrund eines folgenschweren Fehlers. Doch eines Nachts trifft er auf Sophie, eine Freundschaft entsteht. Mehr will Beisel aber über die Handlung nicht verraten, die Besucher der Lesung würden mehr erfahren, verspricht sie.

Peter Liepold liefert in seinem Werk "Wahre Volleyballgeschichten" Anekdoten rund um die Ballsportart - oftmals aus dem Leben bekannter Persönlichkeiten. "Ich bin kein klassischer Autor", erklärt der 49-Jährige im Pressegespräch. Über sein Erstlingswerk sagte er: "Die Geschichten sind in der Perspektive eines Ich-Erzählers aufgeschrieben, nicht nur für Volleyballinteressierte." Im Laufe seiner Karriere im Volleyballsport habe er viele Menschen - Sportler, Trainer und Funktionäre - kennengelernt, ihre Erlebnisse gesammelt und aufgeschrieben.

Von humorvoll bis bedrückend

Sein Buch umfasst 35 Geschichten - humorvolle ebenso wie bedrückende. Erlebt wurden sie in Deutschland, Russland, Italien, Spanien, USA, Botsuana, Mauritius und vielen anderen Ländern. Eine Anekdote erzählt Olga Jurjewna Krivosheeva, eine sowjetische Nationalspielerin, die auch Olympiasiegerin wurde. Und Friedel Wallenhorst, ein ehemaliger Trainer, erzählt die Geschichte "Wer blockt Magnum?". Gemeint ist der Film-Superstar Tom Selleck aus der gleichnamigen Fernsehserie.

Liepold hat im Alter von zwölf Jahren mit dem Volleyballspiel begonnen. Nach mehreren Stationen gelang ihm 1994 als Spieler mit dem spanischen Verein CV Zaragoza die Meisterschaft in der zweiten spanischen Liga. Seine Trainertätigkeit startete er nach eigenen Angaben als Spielertrainer der Borssumer Erwachsenenmannschaft. Später baute er den Jugendbereich des TV Offenbach auf. Ab 1996 war Liepold für die TSV RW Auerbach tätig. Die Damen des Bergsträßer Vereins führte er in die dritte Liga. Ab 2004 fungierte Liepold als Landestrainer im weiblichen Nachwuchsbereich in Hessen. Bis 2011 war er Vorsitzender der Lehrkommission des Hessischen Volleyballverbandes. Seit zwei Jahren ist Liepold Präsident des Kiwanis-Clubs Lampertheim.