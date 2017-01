Die Bäder dürsten nach Investitionen

Lampertheim. Diese Dynamik kennt jeder Autofahrer: Hat man erst einmal Geld in Reparaturen gesteckt, scheinen weitere Investitionen zwangsläufig, sollen die vorherigen nicht umsonst gewesen sein. Ähnlich geht es den Lampertheimern mit ihrem Hallenbad. Hier wurden in den vergangenen Jahren hohe Summen aufgewendet, um den Betrieb zu sichern. Zugleich zieht beinahe jeder Eingriff weitere Folgen nach sich - aus vereinzelten Investitionstropfen kann irgendwann ein Wasserfall werden.

Dieses Szenario droht nun unmittelbar. Laut einem Gutachten, das der Aufsichtsrat der Biedensand-Bäder 2016 in Auftrag gegeben hat, stehen Entscheidungen über Sanierungsmaßnahmen in einem Investitionsvolumen von insgesamt 4,5 Millionen Euro an. Angefangen von der Sanierung des Schwimmerbeckens im Freibad bis zur Erneuerung der Lüftungsanlage im Hallenbad hat der Gutachter nach Informationen von Bäder-Geschäftsführer Jens Klingler sowohl größere "Brocken" aufgelistet als auch aufschiebbare Maßnahmen.

Weiterbetrieb möglich

Die gute Nachricht: Ein Weiterbetrieb des Hallenbades scheint möglich zu sein. Anders als in früheren Jahren, da über Betreibermodelle in Form von Spaßbädern nachgedacht wurde. Ebenso dürfte eine Übergabe der Lampertheimer Bäder an die Bensheimer GGEW auch unter der inzwischen neuen Geschäftsführung vom Tisch sein, wie Klingler auf Anfrage bestätigt.

Die weniger gute Nachricht: An Entscheidungen über höhere Investitionssummen - wenn auch nicht gleich über die Gesamthöhe von 4,5 Millionen Euro - führt kein Weg vorbei. Und dies möglichst unverzüglich, sollen Sanierungsstaus nicht weitere negative Kettenreaktionen auslösen. Zudem will Bäder-Chef Klingler unzufriedene Reaktionen bei den Badegästen vermeiden; diese beschwerten sich angesichts der niedrigen Außentemperaturen und aufgrund der maroden Lüftungsanlage über mangelnde Wärme in der Halle. urs