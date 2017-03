Das Warten hat ein Ende: Landwirt Michael Schmidt sticht die ersten Spargelstangen aus dem Erdhügel. © roi

Lampertheim. Spargelbetriebe wollen möglichst früh auf dem Markt sein. In diesem Jahr haben es die Lampertheimer Spargelanbauer im Wettlauf mit dem Wetter und der Zeit geschafft. Und sind selbst überrascht, wie schnell sie in diese Saison gestartet sind. Schon vor Tagen konnten der Ortsvorsitzende Gerd Knecht und der Jungbauernvorsitzende Michael Schmidt kleine Mengen Freilandspargel für den Hausgebrauch stechen. "Wir haben die früheste Ernte seit zehn Jahren", freut sich auch Landwirt Rigo Strauß.

Im Gegensatz zu anderen Regionen sind die Lampertheimer zwar mit der milden Witterung im Vorteil, aber sie zeigen sich auch kreativ in der Anwendung ihrer Bedeckungssysteme zwecks Ernteverfrühung ihrer Bleichspargelkulturen. Dank der ausgeklügelten Dreifachbedeckungen - ein für sie abgestimmtes Ernteverfrühungsverfahren - sprießt nun das Edelgemüse.

Spross für Spross durchstößt der Spargelbalken die Erdoberfläche. Wenn das milde Wetter bestehen bleibt, hat für die Spargelliebhaber das sehnsuchtsvolle Warten auf ein lukullisches Mahl mit den kostbaren Gemüsestangen ein Ende. Denn ab dem heutigen Tag stechen viele der Lampertheimer Spargelanbauer das weiße Gold, wenn auch noch in geringen Mengen.

"Dem Abdecken der Spargeldämme mit Folien und Tunneln geht im zeitigen Frühjahr das Vorbereiten der Dämme voraus", berichtet Schmidt. Das geschehe maschinell. Im Winterdamm würden mit einer Frontfräse die Reste des Spargelkrautes zur Zersetzung in den Boden eingearbeitet und später mit einer Spargel-Dammfräse der typische Balken geformt. Um noch früher ernten zu können, stellten die Anbauer über die Folienbedeckungen noch zusätzlich Minitunnel auf. Rigo Strauß erklärt, dass die Winterruhe mit Kälteeinfluss optimal für die Spargelpflanze gewesen sei. Wenn die Sonderkultur keine Winterruhe halten könne, treibe der Spargel im Frühjahr nicht so intensiv aus. Es fehle dem Spargel dann an Triebkraft.

Gespeicherte Wärme

"Die Bodentemperatur von zehn bis zwölf Grad Celsius lässt die Sprossen aus dem unterirdischen Wurzelstock wachsen", erläutert der Landwirt und fügt hinzu: "Mit unserer dreifachen Abdeckung, schwarz-weißer Folie, Folientunnel und Lochfolie speichern wir die Wärme im Damm."

Der Spargelbetrieb Knecht verwendet, um den gewünschten Effekt der Ernteverfrühung zu erreichen, eine dreifache Bedeckung der Balken mit schwarz-weißer Folie, Kälteschutzfolie und Tunnel. "Noch fehlt der Sonnenschein", macht Knecht aufmerksam. Aber sobald sich die Sonne aus dem wolkenverhangenen Himmel befreie, stelle sich ein höherer Ertrag ein.

Wenn die Ernte in Schwung kommt, kann Rigo Strauß die mühselige Handarbeit nicht alleine bewerkstelligen, denn der Betrieb erwartet seine Erntehelfer erst am Wochenende. Gestochen werde bis dahin von einer kleinen Besetzung. Da die Osterfeiertage noch drei Wochen hin sind, kann der Gemüseanbauer mit Sicherheit sagen, dass dem Verbraucher dann genügend Bleichspargel mit hoher Qualität zur Verfügung steht. Auch Michael Schmidt greift in den Böllenruthen persönlich zum Stechmesser.

Noch weht ein kühler Wind über die Spargelanlagen. Doch die Spargelpflanzen sind mit Folien warm eingepackt und die Sprossen treiben in Richtung Dammkrone.