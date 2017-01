Die Howwemer Kerb schon im Visier

Hofheim. Die Jahreshauptversammlung des Vereins Howwemer Kerbeborsch und -mädels fand mit großer Resonanz der Vereinsmitglieder statt. Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr gab der Vereinsvorsitzende Marco Knecht auch einen Ausblick auf die kommenden Aktivitäten, allen voran das Sommerfest und der Kerbestand.

Im Rückblick auf die letzte Kerbe wurden besonders das außergewöhnlich gute Wetter und die damit verbundenen Besucherzahlen in den Vordergrund gestellt. Erfreulich aus Sicht der Kerbeborsch und -mädels auch das neu gewonnene gute Verhältnis zum Nachbarstand der Sozialdemokraten. Im Ausblick auf das Jahr 2017 wurde beschlossen, zum dritten Mal ein Sommerfest durchzuführen. Ein genauer Termin muss allerdings noch gefunden werden.

Teilnahme an Fastnachtsumzug

Weiterhin verständigten sich die Anwesenden auf die Teilnahme am Fastnachtsumzug in Bürstadt. Auch die ersten Arbeitsgruppen für die Organisation der Howwemer Kerb wurden gebildet. Weitere Termine sind ein Vereinsausflug und die mögliche Teilnahme am Kerbeumzug in Groß Rohrheim. Nachdem der Verein 2016 neue Fahnen für die Hauptdurchgangsstraße und die Kirchen gespendet hatte, wird es auch in diesem Jahr eine Spende für einen guten Zweck geben.

Den Abschluss der Vollversammlung bildeten Teilneuwahlen des Vorstandes. Dabei stand die Wahl des zweiten Vorsitzenden, des Rechners, Pressewarts, der beiden Beisitzer und des Schriftführers auf der Tagesordnung. Eva Marquard wurde als zweite Vorsitzende ebenso bestätigt wie Schriftführerin Sabrina Meißner. Neuer Rechner ist Benedikt Nold. Er wird durch den neuen Kassenprüfer Simon Olf unterstützt. Die beiden vakanten Positionen der Beisitzer werden in den folgenden zwei Jahren von Timo Berger und Robin Vollhardt wahrgenommen. Die Funktion des Pressewarts übt Fabian Höfle aus.

Abschließend richtete sich der erste Vorsitzende Marco Knecht nochmals an die anwesenden Vereinsmitglieder und dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für deren Arbeit. fh