Lampertheim. "Zu Mitternacht am letzten Tag im Jahr, wir stoßen an, auf eine andere Jahreszahl." Nur halten sich Jubel und Heiterkeit in Grenzen, zu viel war und ist Böses in der Welt. Es war ein hartes Jahr, vollgepackt mit Krisen und Gewalt. Wollen wir trotzdem zu Silvester böllern und das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßen? Feiern, bis die Schwarte kracht und die Sau rauslassen? Oder gerade deshalb? Schließlich soll das Höllenspektakel die bösen Geister vertreiben. Ich denke, wir prosten uns zu: Auf ein neues, aber besseres Jahr! Rosi Israel