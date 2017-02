Alle Bilder anzeigen "Die Narrenwelt vom CGT": Sitzungspräsident Lutz Strubel (oben) sowie die "Regierungschefs" Ann-Katrin Götz und Philipp Seelinger. © Nix

Lampertheim. Wabernder Nebel wallte, buntes Konfetti tanzte, farbenfrohe Lichter blinkten und sphärische Klänge erschallten. Lack und Leder, noble Robe, quietschbunte Outfits, goldglitzernde Hotpants, Federkopfschmuck und Matrosenlook waren in der Narrhalla Jahnhalle zu entdecken. Das Carnevals-Gremium im Turnverein (CGT) hatte anlässlich seiner 69. Kampagne nach Hollywood beziehungsweise Helauwood in L.A. eingeladen.

Stars, Sternchen und andere Prominente, die in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie eine wichtige Rolle spielen oder spielten, und Lampertheimer Persönlichkeiten gaben sich auf der Bühne und im Saal ein Stelldichein. Auf ihrem Weg durch Los Angeles und Lampertheim boten die CGT-Akteure um die Regisseure Sabine Gärtner und Jockel Röhrig eine fulminante Fastnachtsveranstaltung mit hochkarätigen Vorträgen.

Die Sterne des Walk of Fame waren, des besseren Erkennens wegen, nicht im Boden eingelassen, sondern hingen von der Bühnendecke herunter. Sitzungspräsident Lutz Strubel nahm mit der ganzen CGT-Familie die Narren zum Bummel über den Hollywood- und Helauwood-Boulevard mit. "Lassen Sie mit uns die Sorgen der Welt vergessen und trotz Trump fröhlich sein", empfahl Strubel.

Der Elferrat marschierte in Uniformen ein und die Funken tanzten einen zackigen Gardetanz. Sängerin Tatjana Kohl lief "Atemlos" durch die Nacht und Kristina Ohl und Matthias Braun animierten die Narren: "Steg auf, mach laut!" Protokoller Steffen Götz stieg in das Narren-Fass. Im Weltgeschehen und in der Politik gebe es an allen Ecken und Enden etwas zu kritisieren und auch in Lampertheim sei vieles nicht in der Reih'.

Wie Phönix aus der Asche

Wegen Trumps Äußerungen über angebliche Vorfälle in Schweden zeigte die Leinwandpräsentation Trump als Pippi Langstrumpf. Weiter zielte Götz auf den menschenverachtenden Kurs Erdogans und kam zum SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, der wie Phönix aus der Asche stieg.

Mit Blick auf Lampertheim lästerte er über die Waldfriedhofsproblematik, das zu lange Parken von Gießkannen. Bürgermeister Gottfried Störmer bat der Protokoller um Vernunft: "Lassen Sie die Bürstädter bissel in Ruh'!" Grund sei das Pendeln in die Sonnenstadt. "In Lampertheim hat man's gemacht wie in Berlin, die Innenstadt hat man zerstört", stellte Reiner Ihrig singend fest.

Da kann wohl nur einer helfen: James Bond! In der Rolle des Agenten 007 tanzte die Girltruppe "Spirit" und wurde umjubelt. Als Harpo trat Matthias Braun auf und begeisterte mit "Moviestar". Seine Erlebnisse im Kino erzählte "De Käsch vun de Römerstroaß" alias Andreas Kirsch. Er war mit Freunden unterwegs und einer davon sei ein bissel blöd. Denn er gucke den ganzen Tag RTL und werde davon systematisch verdummt. Übrigens sei er Bürstädter! Eine spitzenmäßige Show lieferten die Bänkelsänger. Sie sangen über den Brexit der Engländer und meinten, dass sich Trump gut als Fastnachtspräsident machen würde. "Er ist der Trump von der Pfalz", stimmten alle singend ein.

Die leeren Geschäfte in L.A. seien nicht schön, tadelte Sitzungspräsident Strubel. Und deshalb machten die Bänkelsänger witzige Vorschläge zur Wiederbelebung: die Kaiserstraße zur Vergnügungsmeile ausbauen, den ehemaligen "Ihr Platz" zum "Bier Platz", das Schillercafé zur "Schillermoschee" und die Schillerschule zur Spielhölle.

Auftritt der Spitzenklasse

Während der Elferrat den Hollywood-Boulevard entlang bummelte, spulte er Filmklassiker ab. Die Herren Elfer schlüpften in die Filmrollen "Der weiße Hai" und "Ghostbusters. Einen Auftritt der Spitzenklasse legte Philipp Seelinger als Trump hin. Schon mit seinem Äußeren hatte er sich eine große Ähnlichkeit mit dem Präsident der Vereinigten Staaten zugelegt. "Ich werde bauen eine Mauer zwischen Lampertheim und Bürstadt. Und Bürstadt muss dafür bezahlen! Dann heißt es nur noch Fastnacht-First", spottete Seelinger. Mit dem Song "Schwarze Angela" brachte er die Lachtränen der Narren zum Kullern.

Ann-Katrin Götz stand als Angela Merkel im Rampenlicht. Deutschland mache ihr zwar Sorgen, aber: "Wir schaffen das!". Die Darbietungen rissen die Besucher von den Sitzen. Begeisterung machte sich auch mit der Tanzgarde des HCV Hofheim breit, die durch New York schwebte. Eine eigene Show erhielten die Jukas. Sie führten das Publikum durch die Welt der Filmstudios. Ihre außergewöhnlichen Kreationen wurden umjubelt. Vor allem der Tanz von Marilyn Monroe und der Auftritt der Artisten aus Las Vegas, René Salzmann und Dirk Mosbach. Hierzu lieferte Matthias Veltman eine gigantische Feuershow.

"Can't Stop The Feeling" sang Kristina Ohl und Tatjana Kohl präsentierte im Dirndl Andreas Gabaliers "Hulapalu". Die Geschichte der Jungfernfahrt der Titanic tanzte die Gruppe "Reloaded" in süßen Matrosenkostümen. Die Band "Roads to Rome" riss die Fastnachter mit dem eindringlichen Song "Human" mit. Strubel setzte ein Zeichen für Freiheit und Offenheit: Trotz Trump und Terror sollten sich die Feiernden nicht unterkriegen lassen.