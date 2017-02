Die Ukulele stellt sich vor

Lampertheim. Ab April beginnt bei der Lampertheimer Musikschule für Babys von vier Monaten bis zu einem Jahr ein neuer Kurs. Gerade in den ersten Lebensjahren sei es für Kinder wertvoll, Musik live zu erleben und einen reichen Schatz an Lebenserfahrung zu sammeln, wirbt die Musikschule in einer Pressemitteilung. Im Babykurs hören Kleinstkinder viele verschiedene Arten von Musik. Sie erleben, wie für sie musiziert wird und werden zur Musik durch den Raum getragen.

Ebenfalls ab April stellt sich ein neues Instrument in der Musikschule vor: Die kleine Ukulele, so heißt es in der Pressemitteilung, sei auch für Große das ideale Instrument zum Mitnehmen. Das Akkordspiel zum Gesang lasse sich recht leicht erlernen. Das Instrument, das erstmals an der Lampertheimer Musikschule unterrichtet wird, sei für große und kleine Hände leicht zu spielen und in der Anschaffung sehr günstig. Der Unterricht für Kinder und Erwachsene im Gruppen- und Einzelunterricht findet freitags statt.

Auch ein neuer Anfänger-Gitarrenkurs für Erwachsene fängt im April neu an. Alle, die Gitarre neu lernen oder ihr alten Kenntnisse auffrischen wollen, sind herzlich eingeladen, in einer geselligen Atmosphäre Lieder von Bob Dylan über Cat Stevens bis zu Reinhard Mey und Ed Sheeran zu lernen. Der Kurs findet immer donnerstagsabends statt.

Stichtag für alle Anmeldungen ist Mittwoch, 1. März. Informationen im Sekretariat unter Telefon: 06206/5 97 79 oder im Internet: www. musikschule-lampertheim.de. zg