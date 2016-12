Die Welt braucht jetzt vor allem Liebe

Alle Bilder anzeigen Sind die Hauptprotagonisten beim Jazzabend im Alten Kino: Saxofonist Rainer Heute und Sängerin Nicole Metzger. © Kreutzer/zg

Lampertheim. Im Rahmen der Reihe "Musikkultur" laden die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) und cultur communal am Donnerstag, 5. Januar, zur ersten Veranstaltung des Jahres 2017 mit dem Titel: "What the world needs now is love - Jazzabend mit Nicole Metzger" ins Alte Kino ein. Hans Heer, leidenschaftlicher Jazzer und Projektleiter des Abends, hat sich zur Unterstützung für diesen Januarabend renommierte Musiker auf die Bühne des Alten Kinos geholt.

So wird Jazzsängerin Nicole Metzger zu hören sein. Soul-, Blues- und Jazzmusik liegen ihr im Blut. Nach einem klassischen Gesangsstudium hat sie eine Musical-Ausbildung absolviert. Die Sängerin bewegt sich seit vielen Jahren ebenso auf internationalem Parkett und tourt seit 2002 mit ihrem amerikanischen Trio "The New York Connection" regelmäßig durch die USA und Europa. "That's what I want to do" heißt eine ihrer Scheiben, die ausschließlich Eigenkompositionen zu Gehör bringt.

Auf ihrer gerade erschienenen CD "Der Lauf der Zeit" präsentiert sich die Künstlerin mit deutschen Texten und Eigenkompositionen. Und auch mit ihrem brandneuen Programm "Metzger singt Knef" zeigt sie ihre große künstlerische Bandbreite. 2006 gewann sie mit ihrem Duo "Body & Soul" den ersten Preis beim "Internationalen Duowettbewerb Voice & Guitar". Rainer Heute, Leiter der LA Reed Big Band, wird beim Konzert im Alten Kino sein Können am Tenorsaxofon unter Beweis stellen.

Neben diesen beiden Protagonisten ist Manfred Kinle, der ebenfalls in diversen Bigbands und Jazzformationen gespielt hat und als erster Trompeter bei der LA Reed Bigband fungiert, mit an Bord. Walter "Kippe" Helbig wuchs in den 1960er Jahren mit Soulmusik auf. Er spielte früh in amerikanischen Militär-Clubs seine Lieblingsmusik und trat später auch mit einigen Jazzgrößen, wie Emil Mangelsdorf, Art Farmer und Peter Herbolzheimer auf. Als Schlagzeuger der Sandy-Showband begleitet er fast alle deutschen Schlagergrößen.

Die musikalischen Gäste werden von den MIL-Mitgliedern Hans Heer am Bass und Frank Hurrle am Klavier begleitet. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, der Einlass bereits ab 19.30 Uhr. zg