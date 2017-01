DLRG warnt: Eisflächen noch viel zu dünn

Lampertheim. "Am Knacken und Knirschen kann man hören, dass das Eis noch nicht tragfähig ist", sagt Thomas Hanselmann, Einsatzleiter bei der DLRG Lampertheim. Doch wer hört oder sieht in diesen Tagen schon so genau hin, wenn die glatte Fläche auf dem idyllischen Altrhein zum Spaziergang, zum Spielen oder gar zum Schlittschuhlaufen lockt? Trotz der niedrigen Temperaturen sei höchste Vorsicht geboten, da die Eisdecke nicht durchgehend gleich dick ist, warnt Hanselmann. Dort, wo die DLRG am Sonntag gemessen hat, waren es gerade mal drei Zentimeter. Eingeschlossene Luftblasen und Pflanzen schwächten das Eis zusätzlich. Was bei einem sogenannten Eisunfall zu tun ist, übte die DLRG Lampertheim am Sonntagnachmittag vor den Augen vieler Zuschauer.

Gefährlich wird's unter dem Eis

Das freiwillige "Opfer" brauchte nur zwei, drei Mal zu hüpfen, da brach es auch schon ein: am Damm, direkt hinter dem Badesee - zum Glück gut gesichert mit professionellem Kälteschutzanzug und Rettungsleine. Nicht nur der Kälteschock sei lebensgefährlich, erklärt Hanselmann. Besonders kritisch werde es, wenn die eingebrochene Person unter die noch intakte Eisfläche gerät. Das werde mit der Rettungsleine verhindert. Für weitere Übungen schnitten die DLRG'ler auch noch Löcher ins Eis.

Gesichert waren natürlich auch die Retter. "Die Eigensicherung steht immer an erster Stelle", betont Hanselmann. Warum das so wichtig ist, konnten die Helfer während der Übung am eigenen Leib feststellen. Selbst wenn das Eis so tragfähig scheint, dass der Retter laufend oder - sicherer - robbend an den Verunglückten herankommt, gebe es spätestens dann Probleme, wenn das Opfer aus dem Wasser aufs Eis gezogen werden muss. Das Loch im Eis werde dann oft größer und größer.

Zum Einsatz kam diesmal unter anderem das Spineboard, eine schwimmfähige Rettungstrage aus Hartplastik, die es dem Retter ermöglicht, sich sehr schnell über das Eis zu bewegen. Ein weiterer Vorteil sei, dass der Verunglückte gleich auf eine Trage gelegt werden kann und an Land nicht mehr viel bewegt werden muss.

Kaum Praxiserfahrung

Im Gegensatz zum eiserfahrenen "Opfer" machten die DLRG-Retter an diesem Tag das erste Mal Bekanntschaft mit dem zugefrorenen Altrhein. Der Grund: Wegen der überwiegend mild verlaufenen Winter seien "echte" Einsätze in den vergangenen Jahren kaum vorgekommen. Umso wichtiger sei es für die Lebensretter, dass sie nicht aus der Übung kommen. "Zwischen Theorie und Praxis", so Hanselmann, "besteht bei der Eisrettung ein himmelweiter Unterschied."

Mit der rund vierstündigen Übung zeigte sich der Einsatzleiter sehr zufrieden. Er machte noch einmal deutlich, dass es nicht nur auf hohes Tempo ankomme, sondern auf den überlegten Umgang bei einer Eisrettung. Damit es gar nicht erst zum Ernstfall kommt, rät die DLRG:

sich zu vergewissern, dass das Eis mindestens sechs, besser acht Zentimeter dick ist,

niemals alleine aufs Eis zu gehen,

nicht in Gruppen auf dem Eis zusammen zu stehen, sondern das Gewicht zu verteilen.

Wie notwendig derartige Übungen sind, unterstrich auch ein Vorfall am Rande der Übung. Während die DLRG noch ihre Vorbereitungen traf, konnten Hanselmann und andere in einiger Entfernung "mehrere erwachsene Personen" beobachten - nicht am Ufer des Altrheins, sondern mit Schlittschuhen auf dem Eis.