Dorfladen öffnet Mittwoch

HÜTTENFELD. Im Rahmen eines Vor-Ort-Termins haben sich Hüttenfelds Ortsvorsteher Karl Heinz Berg sowie Vertreter der SPD Lampertheim ein Bild von den Veränderungen im und am Bürgerhaus des Stadtteils gemacht. "In Hüttenfeld investiert die Stadt in einen neuen Mittelpunkt. Insgesamt fließen fast 200 000 Euro in die Gestaltung des Innenbereiches sowie der Außenanlagen", erläuterte Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt beim Rundgang.

Künstlerische Aufwertung geplant

Erste Ergebnisse sind bereits zu sehen: Der Vorplatz wurde mit Mitteln aus dem kommunalen Investitionsprogramm neu gestaltet. Der Bauernladen Steinmetz habe seinen Verkaufsstand nun auf dem Vorplatz aufgestellt, erklärte Ortsvorsteher Berg. Seine Stellvertreterin Tiny Moos bereitet mit einer Gruppe von Hüttenfelder Bürgern einen Wettbewerbsbeitrag für die Aktion "Unser Dorf soll schöner werden" vor, um den Platz auch künstlerisch aufzuwerten. Am 1. Februar wird der Dorfladen, der ins Bürgerhaus umgezogen ist, seine Pforten öffnen und die Lebensmittelversorgung in Hüttenfeld aufrecht erhalten. Für den Einzug des Ladens waren eine neue Tür mit barrierefreiem Zugang und elektrischen Anschlüssen notwendig, heißt es in der Pressemitteilung der SPD. Ebenso neu gestaltet werden Eingangstüren und Vordach des Hüttenfelder Bürgerhauses. Die Tür ist bereits installiert, das Vordach soll bald folgen.

Für den Parkplatz hinter dem Bürgerhaus, der bei der Hüttenfelder Kerwe als Festplatz dient, sind im aktuellen Haushaltsplan 80 000 Euro eingestellt. Die SPD sprach sich für eine zügige Realisierung möglichst vor der nächsten Kerwe aus. Ferner wurde bekannt, dass die Jusos Ried für das Hüttenfelder Bürgerhaus ein offenes Bücherregal zum kostenlosen Tauschen von Lesestoff stiften möchten. Das Regal werde - nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung - im Foyer aufgestellt. zg