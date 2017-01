Lampertheim. Die Musiker-Initiative Lampertheim und cultur communal laden zu einem Konzert am Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr, ein. Thema des Abends ist: "Dorfmugge - mit Matz Scheid und Stephan Ullmann". Ullmann und Scheid gelten mit ihrer "Dorfmugge" als begehrter Live Act der Region. Die Vollblutmusiker haben bereits im Alten Kino gespielt: Lieblingssongs aus vier Jahrzehnten Rock- und Popgeschichte auf zwei akustischen Gitarren. Eintrittskarten sind im Vorverkauf im Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00), am Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße (Telefon 06206/5 36 92), bei Horle-Haus der Geschenke, Kaiserstraße 19 (06206/22 39) und bei der Bürstädter Gaststätte "Zum Pit", Nibelungenstraße 66, (06206/70 76 81) für 13 Euro sowie an der Abendkasse für 15 Euro erhältlich. zg