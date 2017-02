Drei-Länder-Pokal mit 230 Schwimmern

Lampertheim. Die SG Neptun Lampertheim (SGNL) bestritt kürzlich den 39. Drei-Länder-Pokal im Hallenbad der Biedensandbäder. Beim diesjährigen Schwimmfest trafen sich rund 230 Schwimmer aus Südhessen und der Pfalz. Mit einer elektronischen Zeitmessanlage konnte bei den rund 1070 Starts ein sehr schneller Start ins neue Jahr gewährleistet werden. Von der SGNL gingen an den zwei Tagen 32 Schwimmer in die Wettkämpfe, die in der ersten Leistungsmannschaft sowie der zweiten und dritten Nachwuchsmannschaft trainieren. Insgesamt konnten zehn Mal Gold, 25 Mal Silber, zwölf Mal Bronze sowie viele persönliche Bestzeiten erschwommen werden.

Die jüngsten Jahrgänge, also 2008 und 2009, konnten jeweils über 50-Meter-Freistil, -Brust und -Rücken starten. Hier zeigte Philipp Uebach (2008) sein Wettkampfdebüt und verpasste nur knapp das Podest über Freistil und Rücken. Die Schwimmer verteilten sich über die 100-Meter- und 200-Meter-Strecken sowie über die 400-Meter-Freistil.

Die Teilnehmer

Es starteten Niclas Antes (2000 - 100R 2., 100B 3., 200L u. 200F 4. Pl.), Rosa Bretschneider (2003 - 100F 1. in 1:12,57, 200R 1. in 3:00,57, 400F 1. in 5:47,43, 200F 2., 200L 4., 200B 6. Pl.), Leyla Durna (2004 - 200R, 400F 6. Pl.), Anaïs Holz (1999 - 100F, 100L, 100 u. 200B, zweiter Platz), Maren Hutzler (2004 - 100L 6 Pl.), Artjom Karich (2003 - 100F 1. in 1:02,74, 100L 1. in 1:18,00, 100B u. 200L, 2. Pl.), Benjamin Medert (1997 - 100L, 100B, 200 B 5., 100S 6. Pl.), Hannah Mörstedt (2004 - 100L 3. Pl.), Maria Mörstedt (2004 - 100R, 200R u. 200S 2., 200L u. 400F 5., 100F u. 200F 6. Pl.), Tanja Mörstedt (2002 - 200F 1. in 2:31,14, 100F u. 100L 2., 200S 3., 200L 4. Pl.), Maximilian Röhrborn (2002 - 200B u. 200F 2., 100L 3., 100F 4. Pl.), Annika Staatsmann (2003 - 100L 1. in 1:24,84, 200B 1. in 3:09,74, 100B u. 100F 2., 200L 3., 100S 4. Pl.), Simon Stöckinger (2003 - 100L, 200F 3., 100R 4., 100F u. 100B 5. Pl.), Michael Thürauf (1987 - 200L 4. Pl.), Tim Uebach (2004 - 100L 2., 200B 3., 100B, 200L 4., 100F 5., 200F 6. Pl.), Tarja Weisensee (2004 - 200R, 400F 4., 100F, 100S 5., 100R 6. Pl.), Hannes Weppelmann (2003 - 100 u. 200R, 400F 2., 100F 3. Pl.), Nicolas Zeitler (2001 - 100B 5., 200L 6. Pl.), Malvine Barchfeld (2002 - 100B 4., 100F 5. Pl.), Cedric Becker (2005 - 100L 4., 100B u. 200F 5., 100F 6. Pl.), Charlize Bololoi (2004), Emily Creter (2003 - 100L 2., 100F 3. Pl.), Alejna Durna (2007 - 200F 1. in 3:24,04, 100R 1. in 1:50,70, 100B, 200L, 400F 2., 100F 3. Pl.), Lukas Jesussek (2004 - 100B 5., 200B 6. Pl.), Bastian Messner (2001 - 100 B 3., 100F 5. Pl.), Anando Ofenloch (2004), Henrike Stöckinger (2006 - 100B, 200B, 200F 4. Pl.), Katharina Zanlonghi (2005), Jette Friedrich (2006 - 400F 4., 200F 5. Pl.), Philipp Scholz (2005) und Jayden Bololoi (2007 - 100F 4. Pl.), der ebenfalls sein Wettkampfdebüt hatte.

Die Staffeln bilden bei jedem Wettkampf immer einen Höhepunkt. So konnten fast alle Schwimmer in einer Staffel mitschwimmen. In der vier Mal 50-Meter-Freistilstaffel konnte bei den Damen (Maria, Hannah, Leyla, Tarja) wie bei den Herren (Tim, Cedric, Anando, Lukas) die Goldmedaille errungen werden. Eine Silbermedaille konnten die Damenstaffeln über vier Mal 50-Meter-Lagen (Hannah, Katharina, Tarja, Leyla) und vier Mal 100-Meter-Freistil (Tanja, Annika, Anaïs, Rosa) erschwimmen. Bonze folgte dann noch für die vier Mal 50-Meter-Lagenstaffel der Herren (Philipp S., Jayden, Tim, Philipp U.) und die vier Mal 100-Meter-Lagenstaffel der Damen (Maria, Annika, Rosa, Tanja). z g