Dreiecksbeziehung unter Männern

Lampertheim/Bergstraße. Muss ein 25-jähriger Zwingenberger, den Zeugen als ruhigen, unauffälligen Typen bezeichnen, ins Gefängnis oder in eine psychiatrische Klinik, weil er einem anderen mit einem Küchenmesser die Halsschlagader aufgeschlitzt hat? Die Entscheidung darüber muss die 3. Große Strafkammer am Landgericht Darmstadt treffen, vor der sich der Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten hat. Im Oktober 2014 hat er auf einem Lampertheimer Grundstück einen 35-Jährigen hinterrücks überwältigt und ihn mit einem Stich in den Hals lebensgefährlich verletzt (wir berichteten).

Der Geschädigte, den er für den Cousin seines Freundes hielt, tatsächlich aber dessen Ex-Geliebter war, leidet bis heute unter den Folgen des Angriffs. Er tritt vor Gericht als Nebenkläger auf. Der Zwingenberger selbst ist geständig. Er habe sich von dem späteren Opfer bedroht gefühlt und damit gerechnet, dass er umgebracht werden sollte. Der 25-Jährige sprach vor Gericht von einem "Adrinalinschub". Er habe den vermeintlichen Schützen "außer Gefecht setzen wollen. Das war ein großer Fehler."

Der Messerattacke vorausgegangen war - wie bereits berichtet - ein Zusammentreffen des Geschädigten mit seinem ehemaligen Lebensgefährten und dem Angeklagten in einem Wohnwagen in Lampertheim. Vermutlich aus rasender Eifersucht soll der ungebetene Besuch gedroht haben, die Unterkunft abzufackeln und eine Waffe zu holen. Im Verlauf der Hauptverhandlung kristallisierte sich heraus, dass vermutlich die Dreiecksbeziehung der Männer der Grund für Beleidigungen und Drohgebärden gewesen war.

Religiöse Ideen

In seinem Gutachten sprach der Gerichtspsychiater, Dr. Peter Haag (Weinheim), von einer "schizotypen Persönlichkeitsstörung" bei dem Angeklagten, die zur Tatzeit zu einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit geführt habe. Sein Sozialverhalten sei seit seiner frühesten Jugend gestört, und er habe weder Zugang zu seinen eigenen Emotionen noch zu denen Dritter. In seiner "zerfahrenen Darstellung" habe er religiöse Ideen kommuniziert, so auch dass Gott ihn bestrafen werde, wenn er in Schwulenbars feiere. Deshalb habe er in besagter Nacht im Oktober fest an eine reale Bedrohung geglaubt und sei von nicht kontrollierbaren Emotionen praktisch übermannt worden.

Aufgrund des Krankheitsbildes sei es nicht auszuschließen, dass es in Zukunft zu ähnlichen Taten "mit lebensbedrohlichen Verletzungen" kommen könne. Über die Wahrscheinlichkeit der Häufigkeit vermochte er nicht zu spekulieren und stellte die Möglichkeit einer Unterbringung des Täters in der Psychiatrie in das Ermessen des Gerichts.

Die Kammer wird am kommenden Mittwoch die Verhandlung mit den Plädoyers fortsetzen. Es wird mit einem Urteil gerechnet. sg