Dritter Meistertitel perfekt

Der iranisch-stämmige Amin Mussavi gab in der vergangenen Woche sein Debüt bei den Tischtennisspielern der SG Hüttenfeld. © ron

Hüttenfeld. Alle vier Nachwuchsmannschaften, allerdings nur zwei Herrenteams der SG Hüttenfeld waren in der vergangenen Woche bei Tischtennis-Verbandsspielen im Kreis Bergstraße aktiv. Nach der zweiten und dritten Herrenmannschaft gelang in dieser Woche dem B-Schülerteam der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft und damit der dritte Meistertitel in dieser Saison für die Hüttenfelder.

Kreisliga, Schüler B/C

Rohrheim - SGH Schüler B 0:10

Ihre erste Wettkampfsaison krönten die B-Schüler der SG Hüttenfeld mit Daniel Sauer, Florian Woschnitza, Leon Melzer, David Müller, Anthony Daenschel und Tim Gerhardt mit einem 10:0-Sieg gegen den TTC Groß-Rohrheim, was gleichzeitig bedeutete, dass die Grün-Weißen vom ersten Rang der Schüler-Kreisliga nicht mehr verdrängt werden könnten und den Meistertitel gewinnen. Das junge Team steigerte sich im Verlauf des Jahres kontinuierlich und zeigt große Fortschritte dank der Trainingseinheiten des Trainerteams um Florian Günther, Jonas Huber, Jannis Ihrig, Heiko Möller, Jonas Richter, Pascal Slager und Gwen Steier.

1. Kreisklasse, Jugend

SGH Jugend - SV Fürth 10:0

Mit ihrem fünften Sieg im sechsten Rückrundenspiel stehen Jonas Huber, Pascal Slager, Jannis Ihrig und Moritz Müller in der Rückrundentabelle und auch auf die gesamte Saison betrachtet auf Rang zwei. Im Spiel gegen den Nachwuchs des SV Fürth ließen die jungen Grün-Weißen nur einzelne Satzgewinne zu und entschieden die Partie glatt mit 10:0 zu ihren Gunsten. Mit einer Bilanz von 17:1-Einzeln führt Spitzenspieler Jonas Huber weiterhin die Spielerrangliste der 1. Jugend-Kreisklasse. Ebenfalls sehenswert sind die Bilanzen von Pascal Slager (9:4-Spiele) und Jannis Ihrig (10:6-Spiele).

2. Kreisklasse, Schüler A

Bensheim II - SGH Schüler A 8:2

Einen Spieltag vor Saisonende verloren die A-Schüler mit Erdem Kuzu, Erick Keßler, Dominik Slager und Leon Melzer ihr Auswärtsspiel in Bensheim mit 2:8. Trotz der Niederlage können die Mannschaft auf ihre erfolgreich verlaufene erste Wettkampfsaison zurückblieben, die die jungen Hüttenfelder auf dem vierten Rang beenden werden.

Kreisliga, Schüler B/C

Bürstadt - SGH Schülerinnen B 7:3

Beim starken Tabellendritten TV Bürstädt unterlagen die B-Schülerinnen mit Pia Hördt, Nicole Schek, Leonie Wetzel und Laetitia Seth mit 3:7. Trotz der Niederlage belegt das Team weiterhin einen guten fünften Rang in der Tabelle.

3. Kreisklasse, Mitte

SKG Löhrbach II - SGH IV 7:5

Trotz großen Kampfes und einer tadellosen Leistung von Spitzenspieler Stefan Bracklow ging die vierte Herrenmannschaft um Kapitän Jakob Zintel bei ihrem Auswärtsspiel in Löhrbach mit 5:7 knapp leer aus.

3. Kreisklasse, West

SGH V - TSV Hambach IV 1:7

Bei der 1:7-Niederlage der neu formierten fünften Herrenmannschaft um Kapitän Johannes Daenschel war das Ergebnis zweitrangig: Der iranisch-stämmige Amin Mussavi, der in den vergangenen Monaten mit dem Tischtennisspielen in Hüttenfeld angefangen hatte, feierte sein Debüt bei den Grün-Weißen. Ein weiteres Novum war, dass die Hüttenfelder aufgrund ihrer dichten Personaldecke erstmals zu acht angetreten sind - vier Spieler traten ausschließlich in den Doppeln an, vier andere Spieler ausschließlich in den Einzeln. ron