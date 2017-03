Lampertheim. Seit 15 Jahren lädt ein aktives, selbstständiges Team der Evangelischen Lukasgemeinde alleinstehende und verwitwete Menschen einmal im Monat am Sonntagnachmittag in die Notkirche ein. "Du bist nicht allein" lautet der Name dieses Treffens - und dieser ist Programm.

Denn gerade der Sonntag, an dem man in der Regel mit dem Partner oder der Familie zusammen ist, ist für Alleinstehende oft ein quälend langer Tag. Um dem entgegenzuwirken, wird in der Notkirche jeweils um 15 Uhr mit dem Kaffeetrinken begonnen. Danach folgt eine Zeit zum Erzählen und zum Spielen von Gesellschaftsspielen. Gegen 18 Uhr endet der Nachmittag mit einem gemeinsamen Abendessen.

Pfarrerin Sabine Sauerwein bedankte sich im Namen des Kirchenvorstandes bei dem Team für die lange engagierte ehrenamtliche Tätigkeit und überreichte eine gelbe Rose, die traditionell den Zusammenhalt der Gruppe symbolisiert. Die nächsten Treffen von "Du bist nicht allein" sind für den 23. April, 21. Mai, 18. Juni und 16. Juli angesetzt. Die Treffen sind offen für Menschen aus allen Gemeinden und Konfessionen. zg