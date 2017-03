Dynamische Melodien

Lampertheim. Die beiden Orchester der Katholischen Kirchenmusikvereine Fehlheim und Lampertheim haben zugunsten des AZ-Vogelparks ein Benefizkonzert gegeben. Die Zuhörer erlebten in der sehr gut gefüllten Siedlerhalle einen tollen Konzertabend mit einem sehr abwechslungsreichen Programm. 80 Musikern brachten sinfonische Blasmusik zu Gehör.

Die Moderation des Abends übernahmen Anja Gruber aus Fehlheim und Florian Weppelmann. Er berichtete auch über die guten Beziehungen zwischen beiden Vereinen, da einige Lampertheimer Musiker bei der Vereinsgründung 1972 tatkräftige Unterstützung geleistet haben. Alois Lurg und Klaus Leschinski, beide damals vom KKMV Lampertheim, waren die ersten Dirigenten des Fehlheimer Vereines. Leschinski ist immer noch aktives Orchestermitglied in Lampertheim.

Den ersten Teil des Konzertes übernahmen die Gäste aus Fehlheim. Mit "Stairway to Heaven" von der Hard-Rock-Gruppe Led Zeppelin gelang ein toller Einstieg. Das Stück weist sämtliche Dynamiken auf, was vom Orchester unter Leitung von Monika Forstbach sehr gut gemeistert wurde.

Gemäß dem Motto Klassik trifft Rock stand eine Zusammenstellung der bekanntesten Melodien von Giuseppe Verdi auf dem Programm, gefolgt von Meat Loafs und Jim Steinmans Rock-Ballade "I'd do anything for love". Es zeigte sich die große Wandelbarkeit des Fehlheimer Orchesters, das mühelos zwischen den Genres wechseln konnte, was das Publikum mit großem Beifall quittierte. Nach den Melodien von Jacques Offenbach endete der erste Teil mit "Don't stop me now" von Queen. Lang anhaltender Beifall und Bravo-Rufe waren der Lohn.

Der zweite Teil, den das Lampertheimer Orchester unter der Leitung von Helmut Baumer bestritt, begann mit einer Originalkomposition für Blasorchester. "Legende" von Pavel Stanek weist Anleihen der Musik des Barock und der Renaissance auf. Die häufigen Rhythmus- und Tempuswechsel meisterte das Lampertheimer Orchester souverän.

Bei "Beauty and the Beast" beeindruckte die 14-jährige Anja Rohde mit ihrem Saxofon-Solo, das vom Orchester untermalt wurde. Bei einem Medley von Joe Cocker kamen die Freunde der rockigen Klänge auf ihre Kosten. Mit Auszügen aus dem Kult-Musical "Tanz der Vampire" konnte das Orchester noch einmal sein ganzes Können unter Beweis stellen. Zum Ende des offiziellen Programms erklang "Music" von John Miles in seiner ganzen orchestralen Pracht.

Zur Zugabe kamen die Musiker aus Fehlheim auf die nun sehr beengte Bühne. Ein nun über 80-köpfiges Orchester spielte den Marsch "Arosa" sowie den "Radetzky-Marsch", bei denen das Publikum begeistert mitklatschte. red/bur