E-Jugend schlägt sich wacker

HOFHEIM. Im Heimspiel gegen die HSG Dornheim/Groß-Gerau bezog die weibliche Handball-E-Jugend eine 11:23-Niederlage.

Doch ganz im Gegensatz zum Hinspiel zeigte die HSG Ried eine akzeptable Leistung. Sogar die ersten Tore gingen auf das Konto der von Ariane Jordan gecoachten Gastgeberinnen. Durch tolles Zusammenspiel und gute Pässe sowie eine bärenstarke Verteidigung machten sie es dem Erstligisten ziemlich schwer. Das Spiel war lange Zeit spannend. Die HSG ließ sich nicht unterkriegen, unterlag am Ende dennoch recht deutlich.

Es spielten: Johanna Singer, Fiona Heß (1 Tor), Anna Degen (1), Joy M.Siakam, Leonie Diesterweg, Florine Jordan (1), Annika Müller, Allegra S. Saglimbene (5), Samira Bernschein (4), Ronja Schweizer.

Aus Zwingenberg kehrte die weibliche D-Jugend mit einer 9:19-Niederlage im Gepäck zurück. Ganz so deutlich wie das Ergebnis war der Leistungsunterschied jedoch nicht. Bis zum 5:5 spielten beide Teams auf Augenhöhe, bevor sich der TuS über 7:6 zur Pause auf 10:6 absetzte. Die mit nur zwei Auswechselspielerinnen angetretenen Gäste hielten bis zum 13:8 noch mit, mussten im zweiten Abschnitt der zweiten Halbzeit dann dem Kräfteverschleiß Tribut zollen. Isabel Grinda (1), Lenya Köpper (2) und Emilia Herbert (6) teilten sich die Torausbeute in der spiegelglatten Melibokus-Sporthalle an der Bergstraße.

Letztes Saisonspiel für A-Jugend

Mit Ausnahme der weiblichen A-Jugend sind sämtliche Jugendteams der HSG Ried am bevorstehenden Wochenende spielfrei. Die weibliche A-Jugend erwartet am Sonntag, 12. Februar, um 12 Uhr in Hofheim zu ihrem letzten Saisonspiel die Reserve der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden. fh