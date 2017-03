Eigene Produktionen in der Erstausstrahlung

Lampertheim. Bei einem Filmnachmittag in der Seniorenbegegnungsstätte am Dienstag, 28. März, um 14.30 Uhr präsentieren Werner Mai und Alois Klüber von der Video- und Fotogruppe ihre Werke.

Mai zeigt seinen Film mit dem Titel "Das Jahr in der Natur". Der erst in diesem Jahr fertig gestellte Naturfilm dauert rund 30 Minuten und zeigt die Natur in all ihrer Schönheit mit ihrer seltenen Tier- und Pflanzenwelt in der Region. Die Aufnahmen werden an diesem Tag in der Erstausstrahlung gezeigt.

Schwetzinger Schlossgarten

Im Anschluss zeigt Klüber seinen Film mit dem Titel "Schwetzinger Schlossgarten". Alois und Angelika Klüber aus Bürstadt besuchten im Frühsommer 2012 den Schwetzinger Schlossgarten. Beim Durchstreifen der schönen Anlage waren beide so begeistert, dass sie sich vorgenommen haben, den Schlossgarten in all seiner Schönheit mit der Kamera festzuhalten. In der 20-minütigen Dokumentation sind die vielen schönen Brunnen, Tempelanlagen, Blumen, Planzen und mehr festgehalten.

Um 14.30 Uhr werden die Besucher mit Kaffee und Kuchen begrüßt, und ab 15 Uhr beginnt die Filmvorführung. Alle Senioren sind herzlich dazu eingeladen, gemeinsam den Nachmittag zu verbringen. Auch neue Besucher sind herzlich willkommen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. zg