Eigenständigkeit fordert heraus

Olga Arent ist eine der neuen Servicekräfte, die seit Februar im St.-Marienkrankenhaus mitarbeiten und sich ums Wohl der Patienten kümmern. © Nix

Lampertheim. Seit einem guten halben Jahr gehört das Lampertheimer St.-Marienkrankenhaus als eigenständige Gesellschaft zur belgischen Eurofins Group SE. Nach der Insolvenz des Südhessischen Klinikverbunds (SHK), der zuletzt zum Universitätsklinikum Mannheim (UMM) gehörte, war das Krankenhaus verkauft worden. Damit ging für die Klinikleitung und die Mitarbeiter eine Zeit der Ungewissheit zu Ende. Gleichzeitig stehen sie seither vor Herausforderungen, die die neue Eigenständigkeit mit sich bringt.

"In den letzten Monaten hat sich viel getan", berichtet Geschäftsführer Steffen Koller im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen". Gemeinsam mit Pflegedienstleiterin Marion Ebsen und dem Ärztlichen Direktor Jürgen Hinrich Heins bildet er das Leitungsteam. Es sei eine große Herausforderung gewesen, das Krankenhaus aus den Verbundstrukturen herauszulösen und für alle Abläufe und Aufgaben neue eigene Wege und Lösungen zu finden. "Wir mussten vieles neu regeln und definieren", so Koller.

Das habe zugleich aber auch die Chance geboten, alle Abläufe auf den Prüfstand zu stellen und genau zu überlegen: Was ist nötig? Wie organisiert man das am besten? Was passt zu uns? Dieser Prozess der Neuorganisation, an dem man die Mitarbeiter so gut wie möglich beteiligt habe, sei nun weitgehend abgeschlossen und trage erste Früchte.

Entlastung fürs Pflegepersonal

So wurden bereits zum 1. Februar neun neue Mitarbeiter als sogenannte Servicekräfte eingestellt, die die Krankenschwestern und -pfleger entlasten sollen. Sie arbeiten auf der Station mit und nehmen die Essenswünsche der Patienten auf, teilen die Mahlzeiten aus, machen die Betten und erledigen weitere Arbeiten, für die keine qualifizierte Pflegeausbildung notwendig ist. Pro Schicht ist eine Servicekraft im Stationsdienst miteingeteilt. "So können wir besser auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen", sagt Koller. Und Ebsen bestätigt, dass die neuen Kräfte das Pflegepersonal spürbar entlasten und sich Schwestern und Pfleger besser auf die medizinische Versorgung konzentrieren können.

Die Wünsche der Patienten sollen künftig auch bei der Essensversorgung besser berücksichtigt werden. Deswegen stellt das Krankenhaus zurzeit auch seine Küche um. "Wir haben festgestellt: Uns schmeckt unser Essen nicht", gibt Koller zu. Geplant sei, mehr frische und regionale Produkte zu verarbeiten und ein Stück weit wegzukommen vom Convenience-Food mit seinen vorgefertigten Produkten. Künftig sollen die Patienten mehr Wahlmöglichkeiten bei der Zusammenstellung ihres Essens haben. Veränderungen gab es auch bei der Materialwirtschaft. Hier sei es viel Arbeit gewesen, die bisherigen Standards zu überprüfen und eigene festzulegen. Doch nun komme das Haus weg von viel zu großen Packungseinheiten, die zentral bestellt wurden, aber eigentlich kaum gelagert werden konnten und oft auch nicht vor Ablauf des Verfallsdatums verbraucht wurden. "Wir haben bei vielen Abläufen festgestellt, dass wir oft mit weniger Material oder Auswahl besser zurechtkommen. Das war eine wichtige Erkenntnis", berichtet Pflegedienstleiterin Ebsen.

Und wie kommen all diese Veränderungen in der Belegschaft an? "Die Bereitschaft mitzugestalten ist vorhanden und wir nehmen sie auch an", berichten die Chefs. Wichtig sei gewesen, dass allen das Ziel klar ist: ein guter Übergang in die Selbstständigkeit sowie der Erhalt des Krankenhauses und damit der Arbeitsplätze. Um die scheinen sich die Mitarbeiter keine Gedanken machen zu müssen. Im Gegenteil: Nach wie vor werden Pflegekräfte gesucht, denn zum 1. April wird die vorübergehend stillgelegte Station 3 wieder komplett geöffnet. Zur Hälfte wird sie seit einigen Wochen schon wieder belegt. Ab April hat das Marienkrankenhaus mit seinen zwei Abteilungen Innere Medizin und Geriatrie dann wieder 85 stationäre Betten und zehn Plätze in der geriatrischen Tagesklinik zur Verfügung. Acht neue Fachkräfte wurden bereits eingestellt, weitere sollen folgen. Doch es sei nicht leicht, Personal zu finden, weil es auf dem Markt viele offene Stellen gebe. Bewerber hofft das Marienkrankenhaus mit guter intensiver Einarbeitung, flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie der familiären Atmosphäre nach Lampertheim locken zu können.

Stabile Ärzteschaft

Bei der Ärzteschaft ist die Lage "erfreulich stabil", wie der Ärztliche Direktor und Geriatrie-Chefarzt Jürgen H. Heins berichtet. Inzwischen sei es auch gelungen, die lang vakante Oberarzt-Stelle in der Geriatrie wieder zu besetzen. Ebenso habe man Assistenzärzte gefunden. "Dafür, dass wir einmal durch die Insolvenz gegangen sind, sind das Haus und die Mitarbeiter stabil und gut motiviert", urteilt der Mediziner. Er hofft, dass nun endlich die schon lange vorgesehene Station 4 hinzukommt. Die Pläne dafür liegen seit Jahren in der Schublade. Damit soll vor allem die steigende Nachfrage nach Plätzen in der Geriatrie gedeckt werden. 20 zusätzliche Betten sind geplant. Die Pläne werden aktuell noch einmal überprüft.