Eigentümer gesucht

Die Polizei fragt: Wem gehören diese Fundstücke? © pol

Lampertheim. Seit vergangenem Sonntag sucht die Polizei in Lampertheim die rechtmäßigen Besitzer mehrerer Gegenstände, die von einem ehrlichen Finder abgegeben wurden. Die Gegenstände lagen in der Nähe der Chemiestraße. Bei den Fundsachen handelt es sich um ein schwarzes Handy der Marke "Huawei" und ein Feuerzeug mit der Aufschrift "BKU". Zudem wurde ein Schlüsselbund mit einem Fiat-Autoschlüssel, einem Anhänger einer italienischen Flagge mit der Aufschrift "Autohaus Bürstadt", ein gold-ovaler Schlüsselanhänger mit der Aufschrift "Happy Birthday" sowie zwei silberne Schlüssel von "ABUS" aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei können Straftaten nicht ausgeschlossen werden. Wer erkennt sein Eigentum wieder oder kann Hinweise auf einen möglichen Tatort geben? Die Beamten der dezentralen Ermittlungsgruppe in Lampertheim haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06206/94 40-0 zu melden. pol