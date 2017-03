Rund 50 Menschen haben am ersten Lampertheimer Stadtrundgang teilgenommen. Das ist, mit Blick aufs nasskalte Wetter am Samstagvormittag, eine gute Resonanz und darf für die weitere Entwicklung des Stadtumbau-Konzepts durchaus als vielversprechend gelten. Es gibt Menschen, denen die Geschicke ihrer Stadt am Herzen liegen und die sich persönlich dafür einsetzen, dass diese in eine gute Richtung gelenkt werden.

Freilich sorgte die ungemütliche Witterung an den einzelnen Stationen jeweils für eine kurze Verweildauer, was zur Vertiefung der Diskussion nicht gerade beigetragen hat. Doch ein Anfang ist gemacht: die Bürger an einem Prozess zu beteiligen, an dessen Ende Lampertheim ein wenig schöner und moderner aussehen mag. Dabei reicht die Palette an Vorschlägen vom Insektenhotel bis zur Situation des Einzelhandels in der Innenstadt. Das Spektrum an Verbesserungswünschen ist ziemlich breit und es weist durchaus auch kontroverse Züge auf.

Diese haben sich beim Stadtrundgang etwa in den unterschiedlichen Auffassungen über die Fußgängerzone gezeigt. Die einen wollen sie für den Autoverkehr wieder öffnen, um die Innenstadt zu beleben. Die anderen halten die Innenstadt - besonders in den späten Nachtstunden - für belebt genug und klagen über Ruhestörungen. Auch zeigte sich, dass der gute Wille aller Beteiligten, den Stadtumbau voranzubringen, auf natürliche Grenzen stößt. Den Leerständen in den Geschäften oder im Bahnhofsgebäude ist nur schwer beizukommen, wenn diese Gebäude in privatem Besitz sind. Wünschenswert ist vieles, machbar nicht alles - an dieser Bedingung werden sich die weiteren Überlegungen zu orientieren haben.