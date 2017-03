Ein Chor geht auf Reisen

Der Chor "Ephata" mit seiner Dirigentin Maria Karb, hier bei einem Konzert in der Kirche Mariä Verkündigung im September vergangenen Jahres.

Lampertheim. Auf den heimischen Bühnen ist er wohl bekannt. Nun möchte sich der Gospelchor "Ephata" auch international einen Namen machen. Und zwar auf einer Konzertreise nach Ecuador.

Zu der Reise kam es über den früheren Schulleiter des Lessing-Gymnasiums, Dr. Jürgen Haist. Als der Chor sich vor Jahren neue Räumlichkeiten für seine Proben suchen musste, "eine neue Herberge", wie es Dirigentin Maria Karb formulierte, kam ihm Haist zu Hilfe, und bot den schuleigenen Musikpavillon an. Seit dieser Zeit ist "Ephata" dem LGL besonders verbunden und bedankt sich für die Aufnahme durch Auftritte wie beim Abschlussgottesdienst der Abiturienten.

Auch bei der Verabschiedung von Jürgen Haist im Sommer 2013 wirkte "Ephata" mit. Schon damals lud er den ganzen Chor mit seiner Dirigentin zu einem Besuch an seine neue Wirkungsstätte in Quito, ein. Der mündlichen Einladung folgte inzwischen auch eine formelle schriftliche. Diese war verbunden mit der Bitte, anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Deutschen Schule aufzutreten. Nach mehr als einjähriger Planung mit viel Hangen und Bangen wollen am 2. Juni 32 Chormitglieder und Musiker mit einigen Begleitpersonen den Flieger Richtung Ecuador besteigen. "Ephata"-Vorsitzende Regina Fuxa konnte nun erleichtert die Tickets buchen. "Wir freuen uns alle riesig, dass das klappt", erklärte auch Maria Karb begeistert.

Denn gleich einen ganzen Chor auf eine so weite Reise zu schicken, ist keine leichte Aufgabe. Zunächst musste die Finanzierung gesichert werden. Viele Chormitglieder gehen schließlich noch zur Schule, sind in der Ausbildung oder studieren. Um diesen das Mitkommen zu ermöglichen, begann der Vorstand, sich nach Unterstützern umzusehen, was mit einem wahren Marathon an Schreibarbeit verbunden war.

Doch der Aufwand zahlte sich aus. Sowohl das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, als auch der Kreis Bergstraße und die Stadt Lampertheim werden die Konzertreise bezuschussen. Schließlichsollen die "Ephata"-Aktiven mit ihrem Gesang auch als kulturelle Botschafter fungieren.

Typisch deutsche Chorliteratur

Dies zeigt sich auch an den Liedern, die sie präsentieren möchten. Einerseits soll typisch deutsche Chorliteratur zu Gehör gebracht werden - wie etwa Matthias Claudius' "Der Mond ist aufgegangen". Gleichzeitig sollen aber auch als Hommage an die Gastgeber Werke in spanischer Sprache erklingen.

Gedanken macht der Dirigentin der Umgang mit dem Jetlag und wie sich das Singen fast 2900 Meter über dem Meeresspiegel gestaltet - in einer Höhe, in der den Neuankömmlingen das Atmen erst einmal schwerfallen dürfte.

Der Einladung der Deutschen Schule war noch eine weitere durch das Nationalkonservatorium gefolgt. Mit dessen Kinderchor werden die "Ephata"-Aktiven einen gemeinsamen Workshop abhalten und am Pfingstsonntag den Gottesdienst in der berühmten "Iglesia la Compañia de Jesús" in Quito gesanglich umrahmen. Ein weiteres Konzert wird dann im Beethovensaal der Deutschen Schule stattfinden.

Doch wenn man schon einmal die Gelegenheit hat, Ecuador zu besuchen, sollen natürlich auch die Sehenswürdigkeiten nicht zu kurz kommen. So sind auch mehrere Ausflüge geplant, um die kulturellen und landschaftlichen Besonderheiten in und um Quito kennen zu lernen.

Hierzu gehören die Altstadt mit ihren Kolonialbauten, die von der UNESCO im Jahr 2002 ausgezeichneten Andenstädtchen Cotacachi und Otavalo mit ihren beeindruckenden Indianermärkten, das Mitad del Mundo (Äquatormonument) mit zugehörigem ethnographischen Museum und - falls die Zeit es zulässt - eine Fahrt auf den Hausberg Quitos mit der TelefériQo, dessen Bergvorsprung Cruz Loma in 4050 Metern Höhe mit einer überwältigenden Aussicht auf die Millionenstadt aufwartet.