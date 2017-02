Ein Konzertprogramm voller „Herzstücke“

Lampertheim. Der Valentinstag ist zwar gerade vorüber, trotzdem hängt die Spargelstadt weiter voller Emotionen. Eine Liebeserklärung an die Chormusik abgeben: Das wollen beispielsweise die Sängerinnen und Sänger des MGV 1840 Lampertheim. Sie planen ein Konzert mit dem Titel "Herzstücke". Es soll am Samstag, 18. März, und am Sonntag, 19. März, in der Martin-Luther-Kirche über die Bühne gehen.

"Genau genommen dreht sich dabei alles um Lieder, die uns besonders am Herzen liegen und die sich nicht bei jedem Anlass singen lassen - wie etwa bei einer Jubilarfeier oder einem Sommerfest", sagt Chorleiterin Elisabeth Seidl. Für solche Art von Chorliteratur brauche man einen besonderen Rahmen, wie ihn etwa ein großes Konzert bietet. Dann habe man endlich wieder einen Grund, sie einzustudieren.

Umfrage ermittelt Top-Hits

Solch ein Stück sei das "Ave Verum" von Wolfgang Amadeus Mozart. "Das passt vor allem in die Passionszeit", erklärt Elisabeth Seidl im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen". Und so bleiben die Noten unterm Jahr oft im Schrank. "Schade", meinen viele MGV-Mitglieder, die das Mozart-Werk sehr mögen.

Die Chorleiterin aber möchte, dass die Sängerinnen und Sänger größtmöglichen Spaß an ihrem Hobby haben. Kurzerhand startete sie deshalb eine Umfrage im MGV. "Was singt ihr am liebsten?", wollte sie wissen und stellte aus den so gewonnenen "Top-Hits" ein Konzertprogramm zusammen.

Dieses enthält weltliche und geistliche Stücke von der Klassik bis zur Moderne. Darunter "Die Vesper" von Ludwig van Beethoven, Werke von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Schubert, Carl Maria von Weber, bekannte Opernchöre sowie die Pop-Songs "Just the Way You Are" oder "Fields of Gold". Mehr möchte Elisabeth Seidl nicht verraten.

Facettenreich verspricht das Konzert außerdem zu werden, weil sich alle Formationen des MGV 1840 daran beteiligen, sprich Frauenchor, Männerchor, Männerensemble, gemischter - und Gesamtchor sowie der Chor Joyful.

Rund 80 Sängerinnen und Sänger wollen ihre Zuhörer begeistern. Als Musiker kommen Manuel Jandl (Klavier), Frank Willi Schmidt (Bass und Kontrabass) und Michael Fischer (Schlagzeug) dazu.

Besonders freut sich Elisabeth Seidl auf einen der "Liebeslieder Walzer" von Brahms, der im Programm zu Gehör gebracht wird - samt Klavierbegleitung zu vier Händen. "Auch der ist", gesteht sie und schmunzelt, "eine echte Herzensangelegenheit."