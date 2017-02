Ein Leben fürs Theater

Hofheim. Im Alten Rathaus wurde Heinrich Kraft von Landrat Christian Engelhardt der Ehrenbrief des Landes Hessen überreicht. Für den 80-jährigen Hofheimer bedeutet diese Auszeichnung die Krönung seiner Leidenschaft, die seit mehr als 60 Jahren dem Theaterspielen gilt. "Wir brauchen viele Heinrich Krafts, die sich für das kulturelle Leben einsetzen", würdigte der Landrat das umfangreiche Engagement und die Leidenschaft, mit der Kraft agiert.

"Solche Menschen brauchen wir", fing Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer die Steilvorlage auf, bescheinigte Kraft Frische und Dynamik. Als absoluter Kenner erwies sich auch Ortsvorsteher Alexander Scholl, der nahezu alle Stücke der Hofheimer Theatergruppe - angefangen vom "Krach im Doppelhaus" bis jetzt - gesehen hat. Das Amateurtheater hat es Heinrich Kraft seit dem 19. Lebensjahr angetan, seit seiner Premiere auf der Bühne des Volkschores, zu der er durch Zufall kam. Schritt für Schritt ging es weiter. In der Sängervereinigung 07/20 gründete Kraft Ende der 80er Jahre die Hofheimer Theatergruppe, die sich ab 1996 als "Die Krautstorze" verselbstständigte. Kraft stand den "Krautstorze" bis 2009 als erster Vorsitzender vor, begleitet von seiner Ehefrau Anneliese, die auch viel Jahre auf der Bühne stand.

"Die Krautstorze" wurde zu einer Institution in Hofheim und darüber hinaus. Die zahlreichen Aufführungen im Bürgerhaus trugen die Handschrift des Vorsitzenden, der schon immer über den Tellerrand hinaus blickte und Weitsicht bewies, indem er sich auch der Jugend widmete. Kraft rief eine Jugend-Musical-Gruppe ins Leben, die 2008 eine Version des "Dschungelbuchs" auf die Bürgerhausbühne zauberte. Zum Bruch zwischen dem Macher und den "Krautstorze" kam es Anfang 2010. Für Außenstehende unverständlich: Was eigentlich zusammengehörte, fand ein schnelles Ende. Bei der Ausrichtung der "Biene Maja", dem Nachfolgestück des "Dschungelbuchs", traten damals Differenzen auf, die nicht zu kitten waren.

Mit Energie und Leidenschaft

Doch Heiner Kraft widmete sich mit umso mehr Energie und Leidenschaft höheren Aufgaben, wurde noch in 2010 als Bereichsleiter des Landesverbandes berufen, fungiert als Bindeglied zwischen Präsidium und mehr als 230 Bühnen vor Ort. Dadurch ist er nahezu jedes Wochenende unterwegs, nimmt viele Einladungen wahr und leistet Hilfe, wo sie benötigt wird.

2014 erhielt er die goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Amateurbühnen. Seit 2010 leitet der Hofheimer an der Alfred-Delp-Schule in Lampertheim als freiberuflicher Dozent eine Theater-AG. Kraft liebt das Theater, schaffte im Laufe der Jahre auch problemlos den Übergang vom Schauspieler zum Regisseur. "Ich war nie auf einer Theaterschule", bezeichnet sich Kraft selbst als Quereinsteiger. Voller Leidenschaft spricht er über die Rolle als Regisseur, die er so liebt. Wenn der Jubilar über das Theaterspielen redet, ist er in seinem Element, blüht der gelernte Kaufmann auf, begeistert und reißt mit.

Der "ewig Lernende" hat noch einiges vor, will unbedingt noch zwei anspruchsvolle Stücke in die Tat umsetzen, wofür er allerdings noch nicht die Idealbesetzungen gefunden hat. Einerseits Friedrich Dürrenmatts Krimi-Hörspiel "Abendstunde im Spätherbst", dann Kressmann Taylors "Adressat unbekannt". fh